شراكة بين «الاستثمار» و«إم إس إيه» الصينية للتوسع في السعودية

وقعت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «إم إس إيهMSA» الصينية، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير منظومة رأس المال الاستثماري وتأسيس المشاريع في العديد من القطاعات وإنشاء مقر إقليمي للشركة في المملكة.

وقال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي إن الشراكة تحفيز الابتكار عبر القطاعات الاستراتيجية في المملكة، مثل الخدمات اللوجستية، والتقنية المالية، والتقنية الأساسية، والرعاية الصحية، والتقنية الروبوتية، والتجارة الإلكترونية وتمكين الشركات السعودية من الانفتاح والحصول على الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، وخاصة من المستثمرين الآسيويين، إلى جانب استكشاف فرص الأعمال العابرة للحدود في أسواق رأس المال.

وأضاف الفالح، أن التعاون مع «إم إس إيه كابيتال»يؤكد عزم الوزارة على ترسيخ مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية ومركز للتطور التقني ولقد أظهرت «إم إس إيه» قدراً كبيراً من الالتزام بهذا الشأن على مدار السنوات الخمس الماضية ونحن بدورنا ملتزمون بتحقيق أقصى استفادة من هذا التحالف الاستراتيجي لتحقيق تقدم بخطوات كبيرة ومتسارعة في قطاعي التقنية المالية والتقنية عموماً، مما يمهد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي تماشياً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

من جانبها قالت جيني زينج، المؤسس والشريك الإداري لشركة «إم إس إيه كابيتال»: «إن الشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية تُمثّل خطوة مهمة وحاسمة في توسيع نطاق الحضور العالمي للشركة خاصة وأن المشهد الاقتصادي المنتعش في المملكة ورؤيتها التطلعية توفران فرصاً غير مسبوقة لشركات محفظتنا الاستثمارية».

واستثمرت شركة "إم إس إيه أكثر من 45 مليون دولار في 9 شركات عاملة في المملكة ولعبت دوراً بارزاً في تمكين 19 من شركات المحافظ الاستثمارية العالمية من دخول سوق المملكة العربية السعودية، ولديها 3 شركاء تقع مقراتها الرئيسية في الرياض، كما تدير أكثر من 250 شركة محافظ استثمارية عالمية، وتتوقع تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشركات العاملة في المملكة من خلال مذكرة التفاهم.

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