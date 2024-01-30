المناطق الجبلية في الإمارات.. تجارب ساحرة فوق السحاب

استحوذ سحر المناطق الجبلية في دولة الإمارات على اهتمام الزائرين المحليين والسياح من خارج الدولة نظراً لما تقدمه لروادها من تجربة فريدة لا تنسى، بوصفها واحدةً من أبرز وجهات الجذب السياحي، وعززت جاذبيتها جهود تطويرية مستمرة على مستوى البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار وإضفاء المزيد من الراحة إلى هذه الوجهات.

ويزداد تألق جبال الإمارات في هذه الفترة التي تتميز بالأجواء الشتوية المعتدلة، خصوصاً مع النسخة الرابعة من حملة "أجمل شتاء في العالم" التي تروج لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية على امتداد الإمارات السبع، وتمثل فرصة للتعريف بالطيف الواسع من التنوع البيئي والجغرافي الذي تتميز به دولة الإمارات.

وتعد معظم الجبال في الإمارات جزءاً من سلسلة جبال الحجر، التي تحتل الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية ويقع الجزء الأكبر منها في المناطق الشرقية والشمالية من الدولة وتتوزع بين إمارات الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة ومنطقة حتا التي تتبع إمارة دبي، ويقترب ارتفاع أعلى نقطة في جبال الإمارات من 2000 متر.

وتشكل الجبال في الدولة نسبة 2.6 في المئة من مساحتها الإجمالية ويبلغ طولها 155 كيلومتراً، تفصل ما بين بحر عمان شرقاً والكثبان الرملية للخليج العربي غرباً.

جبل جيس

يعد جبل جيس الواقع في إمارة رأس الخيمة من أشهر المناطق الجبلية التي تحظى بإقبال منقطع النظير من الزوار والسياح على مدار العام، لا سيما خلال فصل الشتاء حيث ترتدي قمته اللون الأبيض لتراكم الثلوج عليها في منظر ساحر، ويبلغ ارتفاع الجبل نحو 1,934 متراً، ويشكل مقصداً لهواة ممارسة رياضة المشي والتخييم، كما يضم منصة للمشاهدة توفر إطلالة مثالية على أجمل المناظر الطبيعية في رأس الخيمة، إذ يتيح موقعها المرتفع للزوار فرصة مشاهدة الوديان ذات المناظر الخلابة.

ويستقطب جبل جيس الزوار والسياح للتمتع بحزمة شاملة من الأنشطة والمغامرات، بما فيها مغامرة جيس فلايت أطول مسار انزلاقي في العالم، والذي اعتمد رسمياً من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية في 2018 بطول المسار 2832.88 متراً على ارتفاع 1680متراً فوق سطح البحر.

كما تعتبر "جيس سليدر" أحدث إضافة على قائمة تجارب المغامرات في جبل جيس، وتقدّم لزوارها تجربة فريدة تشمل ركوب زلاجات تسير على أطول مسار فولاذي في المنطقة في رحلة تمتد لمسافة 1840 متراً وبسرعة تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة أثناء نزولها عبر المسار المتعرج إلى أسفل الجبل.

جبل المبرح

وفي رأس الخيمة أيضاً، يوجد جبل المبرح الذي يشكل ممراً على ارتفاع 1.527 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويمتاز بانخفاض درجة الحرارة في الجزء العلوي أقل بنحو 15 درجة مئوية من تلك الموجودة في السهول والتي يمكن لزواره استنشاق الهواء النقي والاستمتاع بالمناظر البانورامية الرائعة.

جبل حفيت

وفي أبوظبي يعد جبل حفيت النقطة الأعلى في الإمارة، ويصل ارتفاعه إلى 1240 متراً، ويمتد الطريق به لمسافة 11.7 كيلومتر ويمتاز بمساراته وطرقه المعبدة بصورة هندسية جاذبة من حيث مساحة الشارع والبنية التحتية وتصريف المياه والإنارة والانسيابية في القيادة الآمنة حتى أعلى القمة، والتي يوجد بها حديقة جبل حفيت الصحراوية وهي أحد أول المواقع المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» لمواقع التراث العالمي في الدولة، كما يحتوي على منطقة مدافن جبل حفيت التي تعود إلى قرابة 5 آلاف عام، وقد بنيت باستخدام الحجارة على شكل خلايا نحل.

جبال حتا

وتعد جبال مدينة حتا في إمارة دبي من أكثر أجزاء سلسلة جبال الحجر شهرة على مستوى الدولة، وتتمتع بجمال خاص، فهي تضم كنوزاً طبيعية أخاذة، وقمماً شاهقة أعلاها قمة جبل أم النسور على ارتفاع 1300 متر.

وتوفر جبال حتا مجموعة من الأنشطة، كما يمكن التوجه إلى سد حتا الذي يعد من أجمل وأكبر السدود في الإمارات، وقد تحولت المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية إلى وجهة سياحية يقصدها الزوار من مختلف المناطق للاستمتاع بمواقعها الطبيعية الخلابة مثل الجبال وسد حتا وبحيرته المائية.

ومن أهم المعالم في حتا المحمية الجبلية التي توفر بيئتها المجاورة لاثنين من السدود المائية في المحمية ملاذاً آمناً للعديد من الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة، فيما تعد المحمية موطناً لأكبر مجموعة من حيوانات "الطهر العربي" المهددة بالانقراض في الإمارات.

وتتميز المحمية بطبيعتها الجبلية الصخرية، وهوائها النقي وبيئتها الفطرية المتنوعة، وتتيح المحمية فرصة مراقبة الحياة البرية، والتجوّل عبر الوديان المتعرجة في سفوح الجبال، لاستكشاف التضاريس الفريدة المتنوعة بين مساحات رملية وصخور، أو للتنقل على دراجة جبلية في مسارات متعرجة بين التلال والوديان والمزارع المزودة بإرشادات واضحة للدراجين المبتدئين والمتمرسين.

جبال خورفكان

وتحتضن جبال خورفكان في إمارة الشارقة استراحة السحب والتي تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر، وقد تم تشييد الاستراحة على شكل دائري مع عدد من الشرفات الداخلية والخارجية التي تتميز بإطلالات للمناظر الرائعة وتضمن حصول الزوار على مشهد بانورامي 360 درجة على مدينة خورفكان كاملة.

وتضم الاستراحة، التي نفذت على مساحة 10250 متراً مربعاً، منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 541 متراً مربعاً، وزينت المنطقة المحيطة بالاستراحة بالمساحات الخضراء حيث تم زراعة 8700 شجرة لتضفي طابعاً جمالياً وصحياً على المنطقة بالإضافة إلى توفير 89 موقفاً للسيارات.

وعلى السلاسل الجبلية في خورفكان يتربع أيضاً سد الرفيصة بجماله الساحر الذي يخطف الأنظار، وقد تحولت الاستراحة التي شيدت على ضفافه بين الجبال الشاهقة إلى وجهة تستقطب الزوار والسياح بفضل ما توفره من خدمات فاخرة ومطاعم متنوعة ومناطق ألعاب رائعة وآمنة للأطفال، إضافة إلى الممشى البالغ طوله 730 متراً والمحاط من كل جوانبه بأشجار النخيل والنباتات والأعشاب الخضراء اليانعة، كما يوجد مسار جبلي ممتد من سد الرفيصة الى استراحة السحب لمحبي الرياضة الجبيلية.

جبل الفاية

أما جبل الفاية في إمارة الشارقة فهو جبل من الحجر الكلسي، ويشتهر بتضاريسه الوعرة، وتم العثور فيه على مجموعة أدوات من العصر الحديدي، والبرونزي، والحجري الحديث والعصر الحجري القديم.

وتنتشر في الجبل والمناطق المحيطة به العديد من المرافق السياحية وفنادق مجموعة الشارقة من مسك مثل منتجع "نزل الفاية" و"نزل القمر"، ويتيح قرب مواقعهما من الصحراء عيش تجربة فريدة تدمج بين السياحة الجبلية والسياحة الصحراوية.

جبال مصفوت

وتتميز منطقة مصفوت في إمارة عجمان، بمكانة خاصة في السياحة الداخلية، حيث تمتلك جبالاً شاهقة تمنح زوارها الهدوء وسط درجات حرارة معتدلة.

وتقع هذه الواحة في سلسلة جبال الحجر، وتُعد مكانًا لعشاق استكشاف الطبيعة، وتشتهر منطقة مصفوت بأراضيها الزراعية الخصبة ورخامها عالي الجودة وطبيعتها الوعرة، وهي وجهة ممتازة لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة.

ويستقطب ارتفاعها البارز ودرجات حرارتها الباردة محبي الطبيعة الذين يستمتعون بنزهاتهم في الهواء الطلق وركوب الدراجات الجبلية، كما توفر الرحلات من جبل الأبيض إلى مصفوت أو سد خليبان إلى مصفوت تجربة فريدة ورائعة.

كما تتمتع المنطقة بمنحدرات صخرية تجذب عشاق الرياضة ومحبي استكشاف الأودية والمسالك الطبيعية الوعرة، في جبال دفتا وليشن والجبل الأبيض.

وأثناء رحلتهم في استكشاف المناطق المحيطة بسلسلة جبال الحجر وعبورهم في الوديان، سيختبر الزوار تجربة فريدة من نوعها، حيث يتفاعلون بشكل ملموس مع سحر ورونق طبيعة عجمان.

جبال مسافي

وتحظى منطقة مسافي في الفجيرة بإقبال لافت من السياح لتنوع تضاريسها الجبلية، ما جعل منها وجهة رئيسية لمحبي الطبيعة وهواة المغامرة. وتشكل الجبال الجزء الأكبر من مساحة مسافي، وتكتسب المنطقة سحراً خاصاً خلال فصل الشتاء.

وتعد الجبال في منطقة مسافي متحفاً طبيعياً نظراً لما تحتويه من أنواع مختلفة من المكونات الجيولوجية، كما تبدو المدرجات الخضراء على سفوح جبالها أشبه بلوحة بديعة.

ينابيع كبريتية

وعلى مقربة من المناطق الجبلية تنتشر العديد من الينابيع الكبريتية التي يقصدها الزائرون المحليون والسياح من شتى بقاع العالم، ومنها "عين الفايضة" في مدينة العين، عند سفح جبل حفيت وتتميز بمياهها الكبريتية وحرارتها المرتفعة الغنية بالمعادن المفيدة، التي تساعد على الاستشفاء من الأمراض في حرارة المياه الكبريتية المرتفعة، وكذلك "عين خت" على بعد 35 كيلومتراً جنوب رأس الخيمة، وتتميز مياهها الحارة التي تتراوح حرارتها بين 39 و40 درجة مئوية.

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