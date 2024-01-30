ارتفاع أرباح «جنرال موتورز» خلال الربع الأخير

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة «جنرال موتورز» أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، الثلاثاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.
وقالت المجموعة: «إن الأرباح ربع السنوية بلغت 2.10 مليار دولار، بما يعادل 1.59 دولار للسهم، مقابل ملياري دولار، بما يعادل 1.39 دولار للسهم الواحد، خلال الربع الأخير من العام السابق».
ومع استبعاد البنود غير المتكررة بلغت أرباح «جنرال موتورز» خلال الربع الأخير من العام الماضي 1.24 دولار للسهم، في حين كان متوسط توقعات المحللين 1.16 دولار للسهم.
وقالت «جنرال موتورز»: «إن إجمالي إيراداتها خلال الربع الأخير تراجع بنسبة 0.3% سنوياً إلى 42.98 مليار دولار مقابل 43.11 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من 2022».
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