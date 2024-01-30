ارتفاع أرباح «جنرال موتورز» خلال الربع الأخير

أعلنت مجموعة «جنرال موتورز» أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، الثلاثاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وقالت المجموعة: «إن الأرباح ربع السنوية بلغت 2.10 مليار دولار، بما يعادل 1.59 دولار للسهم، مقابل ملياري دولار، بما يعادل 1.39 دولار للسهم الواحد، خلال الربع الأخير من العام السابق».

ومع استبعاد البنود غير المتكررة بلغت أرباح «جنرال موتورز» خلال الربع الأخير من العام الماضي 1.24 دولار للسهم، في حين كان متوسط توقعات المحللين 1.16 دولار للسهم.

وقالت «جنرال موتورز»: «إن إجمالي إيراداتها خلال الربع الأخير تراجع بنسبة 0.3% سنوياً إلى 42.98 مليار دولار مقابل 43.11 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من 2022».

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