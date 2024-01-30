أرباح شركة سوق دبي المالي تقفز 124% إلى 329.4 مليون درهم

62,676 مستثمراً جديداً 73% منهم

أجانب

من 200 جنسية





أعلنت شركة سوق دبي المالي اليوم عن نتائجها الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مع تحقيق زيادة بنسبة 124% في صافي الأرباح قياساً على العام السابق، لتصل إلى 329.4 مليون درهم، مقارنة بقيمته البالغة 147.1 مليون درهم في عام 2022. واختتم سوق دبي المالي عام 2023 بنجاح كبير مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أنشطة التداول وتدفق رأس المال وزيادة في عدد المستثمرين الجدد. بالإضافة إلى تحسينات على المنصّة الرقمية، وإطلاق برنامج مسرعات الاكتتابات العامة الأولية، والعديد من مبادرات السوق المبتكرة.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، تمت مناقشة النتائج السنوية واعتمادها، ليتم فيما بعد تقديمها للمصادقة عليها خلال الجمعية العمومية العادية السنوية.

كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 280 مليون درهم، تمثل نسبة3.5%

من رأس المال ونسبة 95% من إجمالي الأرباح المحتفظ بها للتوزيع.

وقال

سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "شهد سوق دبي المالي طوال عام 2023 إنجازات مميزة، والتي أظهرت مزايا السوق والمتمثلة في قدرته على التكيف والابتكار، بالإضافة إلى الاجتهاد في تحقيق التميز وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية"D33". وأشار سعادته الى دور السوق المحوري في تعزيز مسيرة النموّ الاقتصادي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لرأس المال. ويسرّ مجلس الإدارة الاطلاع على النتائج التي حققتها مبادراتنا, والتي لعبت دوراً كبير في تطوير أسواق رأس المال وتجديد مفاهيم الأعمال.

وختم سعادة هلال المري بالتأكيد على طموح سوق دبي المالي نحو المستقبل, مؤكداً التزام السوق بالتكيف والمرونة والحكمة بهدف المساهمة في نجاحات دبي المتواصلة وتعزيز مكانتها العالمية الرائدة في القطاع المالي.





أداء مالي قوي

يعتبر سوق دبي المالي أحد أفضل البورصات أداءً على مستوى العالم؛ حيث صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 21.7%، كما حققت شركة سوق دبي المالي إجمالي إيرادات بلغت 541.6 مليون درهم في عام 2023، بما يمثل زيادة بنسبة 54% عن إجمالي الإيرادات في العام الماضي 2023 والتي بلغت 351.2 مليون درهم، والتي شملت إيرادات بقيمة 346.2 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و195.4 مليون درهم من عوائد الاستثمار وإيرادات أخرى. في حين بلغ إجمالي النفقات المالية

212.2 مليون درهم مقارنة بـ 204.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي والمنتهية في ديسمبر 2022.

وخلال الربع الأخير من عام 2023 حقق سوق دبي المالي إجمالي أرباح بقيمة 143.2 مليون درهم، مؤكداً بذلك على أدائه المالي القوي المتواصل، مقارنة بـ 58.1 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2022. وبلغ إجمالي الإيرادات في هذه الفترة 204 مليون درهم، متجاوزا بذلك إجمالي إيرادات الربع الأخير من عام 2022 والتي بلغت 113.4 مليون درهم.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يشكل عام 2023 مرحلة متميزة في مسيرة سوق دبي المالي؛ حيث لا تقتصر نتائجنا المالية القوية على تأكيد المستوى المتميز لعملياتنا التشغيلية فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على الخطوات المهمة التي نتخذها لتحويل أعمالنا وتطويرها، واستكشاف آفاق جديدة، وتسريع تقدم أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "نحن الآن في موقع استراتيجي قوي يؤهلنا لمواصلة النموّ، بفضل البنية التحتية المتطورة لسوق دبي المالي، ومبادراتنا الرائدة، وسعينا نحو الابتكار والتطور، للمساهمة بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأنشطة المالية".





نموّ الاكتتابات العامة الأولية

عزّز سوق دبي المالي مكانته الرائدة كمركز رئيسي للاكتتابات العامة الأولية خلال عام 2023، حيث طرح إصدارين ناجحين من شركة تاكسي دبي والأنصاري للخدمات المالية, كأول شركة عائلية تدرج في السوق. ودفع هذا الإنجاز سوق دبي المالي نحو صدارة أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ورسخ بذلك معاييره العالية على مؤشرات الأداء. كما ارتفع الطلب على الاكتتابات العامة الأولية في دبي بشكل كبير، ليتجاوز قيمة 1.97 مليار درهم في عام 2023، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً للسوق. وساهمت الاستجابة الهائلة من جانب المستثمرين الى بلوغ فائض الاكتتاب 163 مليار درهم، ليؤكد بذلك جاذبية السوق الكبيرة ومرونته المتنامية.

وإلى جانب النجاح الذي تحقق من خلال الإدراجات الجديدة، فقد شهد عام 2023 إنجازات مهمة لسوق دبي المالي تمثلت في نجاح مؤتمر "قمة الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وإطلاق برنامج مُسرعات الاكتتابات العامة، باعتبارهما من الخطوات الهامة في مسيرة سوق دبي المالي كإحدى البورصات العالمية الرائدة، مما ساهم بتوجيه البنية التحتية للاكتتابات العامة الأولية بأكملها، وتطوير رؤية السوق حول عملية الاكتتابات العامة.





مبادرات التمويل المستدام

ركز سوق دبي المالي أهتماه خلال العام على التمويل المسؤول، من خلال مشاركاته في مبادرات التمويل المستدام، وأطلق السوق منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28". وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز جهات الإصدار على المساهمة بتحقيق أهداف الاستدامة لعام 2050، وإظهار التزام سوق دبي المالي بإحداث أثر بيئي إيجابي عبر إطلاق البرامج المبتكرة في هذا المجال.





نموّ القيمة السوقية

وفي العام الماضي أيضاً، شهد سوق دبي المالي نمواً كبيراً في قيمته السوقية، والتي ارتفعت من 582 مليار درهم مع نهاية عام 2022 لتصل إلى 688 مليار درهم الفترة نفسها من عام 2023. ويتوافق توزيع قطاعات القيمة السوقية للسوق بشكل كبير مع مزيج الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والذي يشمل القطاع المالي بنسبة 41%، وقطاع المرافق بنسبة 22%، وقطاع العقارات بنسبة 17% وقطاع الصناعات بنسبة 15% وقطاع خدمات الاتصالات بنسبة 3.4% بينما ساهمت قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية في النسبة الباقية. واختتم سوق دبي المالي عام 2023 بزيادة قوية في قيمة التداول بنسبة 12% مقارنة بعام 2022 لتبلغ 101 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 21.7% محققاً بذلك نمواً إيجابياً يضعها ضمن أفضل الأسواق المالية أداءاً على مستوى العالم.

وأدخل سوق دبي المالي العقود المستقبلية على مؤشره العام الذي يضم أكثر الشركات سيولة وأهمية وتأثيراً في السوق. ويتيح تداول العقود المستقبلية للمستثمرين الاستفادة من أحد أفضل المؤشرات أداءً في العالم، مما يدعم التنويع وزيادة فرص التحوط لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وبالتالي تعزيز حركة السوق والسيولة.





ابتكارات تعزز قدرة الوصول إلى السوق

أطلق سوق دبي المالي آلية الحسابات المجمعة لحفظ الأوراق المالية، في إطار جهوده الهادفة لتعزيز التزامه بالابتكار وتسهيل الوصول إلى السوق. وتعد هذه الخطوة الإستراتيجية بمثابة بوابة وصول للمستثمرين الدوليين إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية، وبالتالي تعزيز مشاركتهم في المحفظة الاستثمارية المتنوعة لسوق دبي المالي.

علاوة على ذلك وبالتعاون مع إكس كيوب“xCube” أتخذ سوق دبي المالي خطوات لتعزيز إمكانية الوصول إلى السوق من خلال تقديم منصة الكترونية لفتح حساب تداول بشكل فوري, والذي بدورة يوفر الوصول السلس لعمليات التداول والاشتراك المباشر في الاكتتابات العامة وتوفير أدوات متقدمة لمراقبة السوق في الوقت الفعلي، مما يوفر للمستثمرين رحلة استثمارية فعالة ومبسطة.





نمو قاعدة المستثمرين

وعلى خلفية الاهتمام المتنامي لدى المستثمرين الدوليين بأسواق رأس المال في دبي، ركز سوق دبي المالي خلال عام 2023 على التواصل مع المستثمرين لتعزيز مكانة السوق الرائدة كبورصة عالمية رائدة. ونجح سوق دبي المالي في تنظيم أربع جولات من "مؤتمر المستثمرين العالميين" والتي شملت مراكز مالية عالمية بارزة مثل لندن وسنغافورة، ونسختين من المؤتمر في نيويورك، وحظيت بمشاركة واسعة النطاق و العديد من الاجتماعات مع مستثمرين مؤسسيين وصناديق استثمارية عالمية. ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر المستثمرين الأخير في نيويورك، والذي عقد في نوفمبر 2023، سجلّ اجتماعات فردية بلغت 82 اجتماعاً شارك فيها ممثلون كبار عن 45 صندوقاً استثمارياً دولياً. وتوفر مثل هذه المؤتمرات الفريدة رؤية قيّمة، وتساهم بشكل مباشر في زيادة مشاركة المستثمرين في سوق دبي المالي.

وطوال عام 2023، حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم القوي في سوق دبي المالي، بإمتلاكهم نسبة 47% من إجمالي قيمة التداولات، بمحصلة شراء بلغت 5.1 مليار درهم. ومع نهاية العام، وصلت حصة المستثمرين من القيمة السوقية إلى نسبة 20%، واستحوذت المؤسسات الاستثمارية على نسبة 58% من قيمة التداولات. كما جذب سوق دبي المالي بشكل قوي عدد من المستثمرين الجدد حيث وصلت قيمتهم إلى 62,676 مستثمراً جديداً، منهم نسبة 73% من المستثمرون الأجانب، لتتجاوز بذلك قاعدة المستثمرين الحاليين في السوق مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية، مما يؤكد على نجاح رحلة التحوّل الرقمي المستمرة في سوق دبي المالي.

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