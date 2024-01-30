شركة يو.بي.إس للخدمات البريدية تشطب 12 ألف وظيفة

تعتزم مجموعة الخدمات البريدية الأمريكية (يو.بي.إس) شطب 12 ألف وظيفة في فروعها على مستوى العالم في ظل ظروف العمل الصعبة التي تواجهها.

وقال كارول توم الرئيس التنفيذي للمجموعة في مؤتمر للمحللين إن عدد الوظائف المقرر شطبها يمثل حوالي 5ر2% من إجمالي عدد الوظائف لديها والبالغ حوالي 500 ألف وظيفة، بهدف توفير مليار دولار.

في الوقت نفسه، أصبح مستقبل شركة النقل بالشاحنات كويوت التي استحوذت عليها يو.بي.إس في 2015 غامضا. وتدرس المجموعة بيع شركة النقل التي تعاني من تراجع حاد في اسعار خدمات النقل بعد ازدهارها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع توم زيادة طفيفة في إيرادات المجموعة خلال العام الحالي لتتراوح بين 92 و5ر94 مليار دولار.

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات يو.بي.إس خلال العام الماضي بنسبة 9% سنويا إلى 91 مليار دولار في حين تراجعت أرباح التشغيل المعدلة بنحو 29% إلى 9ر9 مليارات دولار. وبلغ صافي أرباح المجموعة 7ر6 مليارات دولار بتراجع نسبته 42% تقريبا عن العام السابق.





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