الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في عامين

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة أعلى مستوى في عامين اليوم الثلاثاء في ظل تفاؤل حيال نتائج الشركات، في حين سجل مؤشر الأسهم الفرنسي مستوى قياسيا جديدا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متقدما 0.2 بالمئة لخامس جلسة مكاسب على التوالي، بينما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي عند الإغلاق 0.5 بالمئة ليلامس مستويات مرتفعة قياسية خلال اليوم.

وكان قطاع المصارف من بين طليعة القطاعات الرابحة، إذ تقدم 1.8 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك (بي.بي.في.إيه) الإسباني 6.2 بالمئة بعد أن قفز صافي أرباح البنك في الربع الأخير 32 بالمئة.

وارتفع قطاع السيارات 1.1 بالمئة مع صعود سهم شركة ستيلانتيس 3.8 بالمئة بعد تقديم منافستها الأمريكية جنرال موتورز للمستثمرين توقعات متفائلة لعام 2024.





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