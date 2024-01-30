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السعودية تودع كأس آسيا بخسارتها بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية

1/30/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أهدرت السعودية ركلتي ترجيح لتودع بطولة كأس آسيا المقامة في قطر بخسارة ركلات الترجيح 4-2 أمام كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في مباراة جرت بدور الستة عشر على استاد المدينة التعليمية في الريان وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسجل عبد الله رديف هدف التقدم للسعودية في الدقيقة 46 بعد لحظات من مشاركته بديلا للمهاجم صالح الشهري بين شوطي المباراة.

وعدل تشو جيو-سونج النتيجة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بضربة رأس من مسافة قريبة سكنت الشباك.

وستخوض كوريا الجنوبية اختبارا صعبا في دور الثمانية أمام أستراليا والتي تأهلت لهذا الدور بعد فوزها 4-صفر على منتخب إندونيسيا يوم الأحد الماضي.


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