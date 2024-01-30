Wednesday, 31 January 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مالي تطيح ببوركينا فاسو وتتأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

1/30/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهلت مالي إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعد فوزها على بوركينا فاسو 2-1، الثلاثاء على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، لتضرب موعداً مع المضيفة ساحل العاج في ربع النهائي السبت المقبل.

تقدمت مالي بهدف أحرزه مدافع بوركينا فاسو إدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه (3) ثم عزّزت تقدمها عبر المهاجم لاسين سينايوكو (47)، قبل أنّ تقلص بوركينا فاسو النتيجة من ركلة جزاء عبر المتخصص بيرتراند تراوري (57) لكنّه لم يكن كافياً للعودة رغم الدعم الجماهيري الكبير الذي تحصلت عليه.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN30012024000110011019ID1107788512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث