مالي تطيح ببوركينا فاسو وتتأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

تأهلت مالي إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعد فوزها على بوركينا فاسو 2-1، الثلاثاء على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، لتضرب موعداً مع المضيفة ساحل العاج في ربع النهائي السبت المقبل.

تقدمت مالي بهدف أحرزه مدافع بوركينا فاسو إدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه (3) ثم عزّزت تقدمها عبر المهاجم لاسين سينايوكو (47)، قبل أنّ تقلص بوركينا فاسو النتيجة من ركلة جزاء عبر المتخصص بيرتراند تراوري (57) لكنّه لم يكن كافياً للعودة رغم الدعم الجماهيري الكبير الذي تحصلت عليه.





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