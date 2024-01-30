مالي تطيح ببوركينا فاسو وتتأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهلت مالي إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعد فوزها على بوركينا فاسو 2-1، الثلاثاء على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، لتضرب موعداً مع المضيفة ساحل العاج في ربع النهائي السبت المقبل.
تقدمت مالي بهدف أحرزه مدافع بوركينا فاسو إدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه (3) ثم عزّزت تقدمها عبر المهاجم لاسين سينايوكو (47)، قبل أنّ تقلص بوركينا فاسو النتيجة من ركلة جزاء عبر المتخصص بيرتراند تراوري (57) لكنّه لم يكن كافياً للعودة رغم الدعم الجماهيري الكبير الذي تحصلت عليه.
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