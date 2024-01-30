صندوق النقد يحذر بريطانيا من خفض الضرائب

حذر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية من خفض الضرائب في الميزانية القادمة لأنها تحتاج إلى مزيد من الأموال للاستثمار في الخدمات العامة والسيطرة على الدين العام.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تحذير صندوق النقد يأتي قبل شهر تقريبا من إعلان جيرمي هانت وزير الخزانة البريطاني عن مشروع الميزانية الجديدة فيما يعرف باسم بيان الربيع المالي، وهو آخر بيان مالي حكومي رئيسي قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام الحالي.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة البريطانية في بيان الميزانية عن سلسلة تخفيضات ضريبية في محاولة لاستعادة ثقة الناخبين في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية حزب المحافظين الحاكم لصالح حزب العمال المعارض.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الموجود مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن إن المحافظة على خدمات عامة جيدة وضخ الاستثمارات العامة الحيوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض عجز الميزانية إلى صفر يحتاج إلى زيادة الإنفاق العام على المدى المتوسط، مقارنة بمستويات الإنفاق التي تطرحها الحكومة في خططها الحالية.

وأضاف ان تلبية هذه الاحتياجات مع المحافظة على استقرار معدل الدين العام، سيحتاج إلى وفورات مالية إضافية بما في ذلك على صعيد الضرائب. وفي هذا السياق يوصي خبراء صندوق النقد الحكومة البريطانية بعدم تخفيض الضرائب مجددا.

في الوقت نفسه قال الصندوق في تقريره الصادر اليوم إنه يتوقع نمو اقتصاد بريطانيا خلال العام الحالي بمعدل 6ر0% من إجمالي الناتج المحلي، وبمعدل 6ر1% خلال العام المقبل. وخلال العامين سيكون أداء الاقتصاد البريطاني أفضل من اقتصادات ألمانيا واليابان وإيطاليا لكنه أقل من أداء اقتصادات الولايات المتحدة وكندا وفرنسا.

وتفترض توقعات الصندوق أن يخفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من العام الحالي ليصل إلى 75ر4% بحسب المتحدث باسم الصندوق.

من ناحيته قال هانت إنه مازال يدرس الإجراءات التي سيضعها في مشروع الميزانية الجديدة.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى 8ر7 مليارات جنيه إسترليني (9ر9 مليارات دولار) مقابل 2ر16 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر نفسه من العام السابق، في حين كان مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني يتوقع وصول القروض الحكومية خلال الشهر الماضي إلى 14 مليار جنيه إسترليني.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن كمية القروض الحكومية خلال الشهر الماضي كانت الأقل في مثل هذا الشهر من أي عام منذ 2019.

وجاء تراجع الاقتراض الحكومي في ظل زيادة حصيلة الضرائب والتراجع الحاد في تكلفة خدمة الديون نتيجة تراجع أسعار الفائدة مع تراجع حدة التضخم.

وزادت حصيلة الضرائب في بريطانيا خلال الأشهر التسعة حتى 31 ديسمبر الماضي بنسبة 3ر5% عن الفترة نفسها من العام السابق، حيث زادت حصيلة ضرائب الدخل والقيمة المضافة والشركات بنسبة كبيرة، في حين انخفضت تكلفة خدمة الديون بنسبة 28% خلال الفترة نفسها.

وتعتبر هذه الأرقام دفعة قوية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التي تريد إعلان تخفيضات ضريبية عند نشر البيان المالي للربيع في مارس المقبل لاستقطاب أصوات الناخبين قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.





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