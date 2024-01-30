رئيس الدولة يبحث ورئيس مجلس الأمة التركي علاقات التعاون وسبل تعزيزها

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة الكبير «البرلمان» في الجمهورية التركية.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي برئيس مجلس الأمة التركي، الذي نقل إلى سموه تحيات رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من التطور والنماء.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونعمان كورتولموش مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وسبل تعزيزها على جميع المستويات، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين في تحقيق أهداف شراكتهما التنموية، وبناء جسور التعاون والتقارب بين شعبيهما ودعم القضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى دور البرلمانات في تعزيز قيم السلام والحوار في العالم، ونشر القيم الإنسانية المشتركة.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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