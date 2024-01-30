رئيس الدولة يطلع على مبادرات الاتحادي للمعلومات الجغرافية ويتسلّم نسخة ورقية من خريطة الإمارات

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم على دور المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية وأهم مبادراته ومشاريعه المستقبلية.

وتسلم سموه ــ خلال استقباله وفد المركز في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ نسخة ورقية للخريطة العامة لدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية.

واستمع سموه من الوفد إلى شرح بشأن أهم مبادرات المركز منذ إنشائه ومنها "أطلس الاتحاد" الأول من نوعه على مستوى الدولة والذي يوفر قاعدة بيانات للمعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة التي تهدف إلى دعم مختلف القطاعات في الدولة خاصة التعليم والصحة والاقتصاد والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في الدولة .. إضافة إلى تسليطه الضوء على الإنجازات التي حققتها الإمارات وتاريخها وموروثها الحضاري.. إلى جانب "الفهرس الوطني للمعالم الجغرافية" الذي يحدد تعريفاً ورمزاً لكل معلم من المعالم الجغرافية المكانية المشتركة على المستوى الوطني وغيرهما من المبادرات والمشاريع.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية دور المركز في تعزيز خطط التنمية في الدولة من خلال ما يوفره من منظومة معلومات جغرافية أساسية وبيانات مكانية مفصلة بشأن مختلف مناطق الدولة .. إضافة إلى توحيده المعايير والمواصفات الخاصة بهذه المعلومات بالتعاون مع شركاء المركز الاستراتيجيين.

وأشار سموه إلى أن مخرجات المركز تسهم في دعم البحوث العلمية بشأن الجوانب الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية في دولة الإمارات وتمثل مرجعية رسمية لكل ما يتصل بالمعلومات الجغرافية المكانية لكل مناطق الدولة.

من جانبه أعرب الوفد الذي ضم الدكتور خليفة الرميثي رئيس مجلس إدارة المركز وحامد الكعبي مدير عام المركز عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة للمركز لإنجاز مشاريعه ومبادراته الوطنية التي تخدم مختلف القطاعات في الدولة.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.









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