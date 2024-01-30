رئيس الدولة يستقبل فريق عمل الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الــ 52

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فريق عمل الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الــ 52 للدولة.

وتبادل سموه والوفد ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ الأحاديث الودية معربا سموه عن شكره وتقديره للجهود التي بذلوها لإنجاح تنظيم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

من جانبه أعرب الوفد عن اعتزازه بالإسهام في تنظيم الفعالية الرسمية لليوم الوطني التي عبرت عن مشاعر الفخر بوحدة الوطن والاحتفاء بمكتسباته وتطلعاته مثمنا الدعم الذي حظي به في سبيل إنجاح احتفالات دولة الإمارات بيومها الوطني.

حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.

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