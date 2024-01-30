صورة للرئيس الأمريكى بالزى العسكرى استعدادا للحرب تشعل مواقع التواصل

(MENAFN
- Youm7) تداول العديد من المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن مرتديا لباسا عسكريا داخل غرفة العمليات، في وقت تترقب فيه الأوساط العالمية ضربة انتقامية وشيكة بعد هجوم "البرج 22" في الأردن.
والصورة المتداولة تظهر الرئيس الأمريكى مرتديا بدلة عسكرية، وجالسا على طاولة اجتماعات تضم أشخاصا عسكريين.
لكن بالتدقيق في الصورة، تظهر أنها مصنوعة عبر تقنيات "التزييف العميق" عبر الذكاء الاصطناعي، بحسب "سكاي نيوز".
لم يصدر عن البيت الأبيض أى منشور يتضمن صور لاجتماع مع عسكريين يوم الثلاثاء.
كما أنه من المتعارف عليه أن يصدر البيت الأبيض صورة توثيقية لاجتماع خلية الأزمة للأمن القومي بعد الانتهاء من العمليات، كما هو الحال عندما جرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، واغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان، واغتيال خليفته أيمن الظواهري في باكستان أيضا.
بايدن بالزي العسكري
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