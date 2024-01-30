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صورة للرئيس الأمريكى بالزى العسكرى استعدادا للحرب تشعل مواقع التواصل

1/30/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) تداول العديد من المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن مرتديا لباسا عسكريا داخل غرفة العمليات، في وقت تترقب فيه الأوساط العالمية ضربة انتقامية وشيكة بعد هجوم "البرج 22" في الأردن.

والصورة المتداولة تظهر الرئيس الأمريكى مرتديا بدلة عسكرية، وجالسا على طاولة اجتماعات تضم أشخاصا عسكريين.

لكن بالتدقيق في الصورة، تظهر أنها مصنوعة عبر تقنيات "التزييف العميق" عبر الذكاء الاصطناعي، بحسب "سكاي نيوز".

لم يصدر عن البيت الأبيض أى منشور يتضمن صور لاجتماع مع عسكريين يوم الثلاثاء.

كما أنه من المتعارف عليه أن يصدر البيت الأبيض صورة توثيقية لاجتماع خلية الأزمة للأمن القومي بعد الانتهاء من العمليات، كما هو الحال عندما جرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، واغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان، واغتيال خليفته أيمن الظواهري في باكستان أيضا.



بايدن بالزي العسكري








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