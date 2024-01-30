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البرهان: سنلاحق قائد التمرد ونحاسبه على كل ما قامت به ميليشياته

1/30/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه سيلاحق قائد التمرد وسحاسبه ويحمله المسؤولية على كل ما قامت به ميليشياته، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأشار البرهان، إلى أن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء التمرد وطرده نهائيًا من مكان تواجده.










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