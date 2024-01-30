البرهان: سنلاحق قائد التمرد ونحاسبه على كل ما قامت به ميليشياته

البرهان: سنلاحق قائد التمرد ونحاسبه على كل ما قامت به ميليشياته
التاريخ
1/30/2024 2:34:06 PM
(MENAFN
- Youm7) قال رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه سيلاحق قائد التمرد وسحاسبه ويحمله المسؤولية على كل ما قامت به ميليشياته، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وأشار البرهان، إلى أن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة لإنهاء التمرد وطرده نهائيًا من مكان تواجده.
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