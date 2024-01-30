Tuesday, 30 January 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوار الوطنى فى مهمة قومية لتحسين المعيشة ومواجهة التضخم.. غدا في اليوم السابع

1/30/2024 2:34:05 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات المهمة على رأسها استجابة القوى السياسية لدعوة الرئيس السيسى إلى حوار وطنى خاص بالأزمة الاقتصادية تحت عنوان "الحوار الوطنى" فى مهمة قومية لتحسين المعيشة ومواجهة التضخم".





اقرأ في العدد أيضا..

بعد دعوة الرئيس السيسى لاستئناف الفعاليات بملف الاقتصاد.."الحوار الوطنى" فى مهمة قومية لتحسين المعيشة ومواجهة التضخم.. نواب وممثلون الأحزاب السياسية: الحوار يعكس رغبة الرئيس فى استكمال آليات الإصالح


الرئيس يصدق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر..الحكومة تضع خطة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية.."المالية" تدرس مزايا الشركات والتيسيرات المقترحة للمستثمرين



"مدبولى" يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والبحرين.. رئيس الوزراء فى استقبال سفيرة المملكة: حريصون على مواصلة التعاون والشراكة.. وزير الثقافة الفنزويلى من القاهرة: أشكر معرض الكتاب ومتضامنون مع فلسطين


456 قطعة أرض صناعية مرفقة بـ10 محافظات والتخصيص مجانا فى شمال سيناء.. "التنمية الصناعية": سحب الكراسات أونلاين بدءا من اليوم..توصية برلمانية بتحويل "الثروة المعدنية" لهيئة اقتصادية



استهداف إسرائيلى مكثف لمستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبى فى خان يونس


منظومة حكومية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.. رئيس الوزراء يتابع حوكمة المنظومة الضريبية.. ووزير المالية: متابعة إنهاء الملفات الضريبية وفق توقيتات محددة



الضرائب: تطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة يحسن مناخ الاستثمار


بالأرقام.. «الصحة» تكشف تفاصيل تطوير الخدمات العلاجية بالمستشفيات.. تشغيل مستشفى العاصمة الإدارية بطاقة 200 سرير.. رفع كفاءة 10 مستشفيات صدر بالمحافظات.. وزياردة طاقة أسطول الإسعاف للضعف تقريبا



إجراء اختبارات «الفحص المهنى» إجباريا.. للعمالة المصرية قبل سفرها للسعودية «العمل»: بدء تطبيق البرنامج تجريبيا.. يدعم تصدير عمالة ماهرة ومدربة.. ومدير التمثيل الخارجى: يقضى على الصفات المهنية المضروبة


محطات المترو الجديدة تغير شكل الحياة بشوارع إمبابة بالجيزة.. الأهالى: توفر الوقت والجهد والمال وخلصتنا من الازدحام.. راكبة: وافقت على زواج ابنتى بعد دخول المترو للمنطقة























MENAFN30012024000132011024ID1107788429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث