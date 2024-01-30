أمير الكويت يبحث مع العاهل السعودي العلاقات المشتركة بين البلدين

MENAFN - Youm7) بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المُشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، أن أمير الكويت قام عقب وصوله لمدينة الرياض في زيارة رسمية للسعودية بزيارة خادم الحرمين الشريفين بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر العرقة بالعاصمة الرياض.

وحضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية قلد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا له وذلك في قصر اليمامة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية - اليوم/ الثلاثاء / أن أمير الكويت يقوم حاليا ووفد رفيع المستوى بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية - أنه على شرف أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له أقام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض وذلك بمناسبة زيارة دولة لأمير الكويت للمملكة العربية السعودية .







