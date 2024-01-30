استشهاد فلسطينية وإصابة 9 آخرين برصاص الاحتلال في محيط مستشفى الأمل بغزة

MENAFN - Youm7) استشهدت مواطنة فلسطينية، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، أن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانها بالقرب من المستشفى ومبنى الجمعية المحاصر في مدينة خان يونس؛ ما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة تسعة آخرين من النازحين.

وفي وقت لاحق، اقتحمت آليات الاحتلال ساحة مستشفى الأمل تحت تهديد السلاح، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص والقذائف، وطالبوا النازحين بإخلاء المبنى.

وقالت الجمعية، إن المرضى والطواقم الطبية والنازحين تحت خطر شديد، وأن قوات الاحتلال هدمت السور الخارجي للمبنى، وأطلقت النار والقنابل الدخانية صوب النازحين وكوادر الجمعية، وصوب باب مبنى الجمعية والمستشفى، ما أدى لاشتعال النيران في عدد من خيام النازحين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الاثنين الماضي، سلسلة غارات مُكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف المواطنين الفلسطينيين إلى النزوح.

يُذكر أن 14 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي، بينها تسعة مستشفيات في الجنوب وستة في الشمال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 26637 مواطنا فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65387 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.



