كندا ترفض أي اقتراح يدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

MENAFN - Youm7) رفضت كندا، اليوم الثلاثاء، أي اقتراح يدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وإقامة مستوطنات إضافية.

وذكرت الحكومة الكندية في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن مثل هذا الخطاب التحريضي يقوض احتمالات تحقيق السلام الدائم.

يُذكر أن منظمات استيطانية عقدت الأحد الماضي، اجتماعا في القدس المحتلة، بعنوان: "عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة"، بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.

ودعا رئيس مجلس المستعمرات في الضفة الغربية إلى "العودة لقطاع غزة"، فيما رفع المشاركون في الاجتماع يافطات تدعو إلى "تهجير الفلسطينيين".



