كندا ترفض أي اقتراح يدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

(MENAFN
- Youm7) رفضت كندا، اليوم الثلاثاء، أي اقتراح يدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وإقامة مستوطنات إضافية.
وذكرت الحكومة الكندية في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن مثل هذا الخطاب التحريضي يقوض احتمالات تحقيق السلام الدائم.
يُذكر أن منظمات استيطانية عقدت الأحد الماضي، اجتماعا في القدس المحتلة، بعنوان: "عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة"، بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.
ودعا رئيس مجلس المستعمرات في الضفة الغربية إلى "العودة لقطاع غزة"، فيما رفع المشاركون في الاجتماع يافطات تدعو إلى "تهجير الفلسطينيين".
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