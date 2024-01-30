فلسطين: الاعتراف الأمريكي والأوروبي بدولتنا اختبار حاسم لجدية حل الدولتين

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم/الثلاثاء/، إن الاعتراف الأمريكي والأوروبي بدولة فلسطين هو الاختبار الحاسم لمدى جدية الانشغال بحل الدولتين، وأن هذا الاعتراف في هذه الظروف بالذات، يكتسي أهمية بالغة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والتوجه لحل الصراع على قاعدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا الاعتراف يحرر أيضا مبدأ حل الدولتين من "الفيتو" الإسرائيلي المتواصل، والذي يستبدله اليمين الإسرائيلي بدوامة من الحروب والعنف والفوضى، كما يجعل حل الدولتين مبدأ غير قابل للمساومات والمقايضات الإسرائيلية، باعتباره نهاية معروفة ومضمونة يفرضها القانون الدولي لأي مفاوضات مستقبلية.

وأعلنت الوزارة عن ترحيبها بالانشغال الدولي المتزايد بحل الدولتين وتطبيقه على الأرض، كضرورة استراتيجية لحل الصراع وتحقيق أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم، مؤكدة أن اختبار مدى جديته ومصداقيته يتلخص في إقدام الدول كافة، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، على الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتأييد حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما ينفي أي شكوك حول هذا الانشغال والسياق التاريخي والسياسي الذي يتحرك فيه، ويعبر في الوقت ذاته عن نوايا دولية جدية لحل الصراع وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأن اليمين الإسرائيلي لا زال يروج لحملات تضليلية ومواقف للهروب من دفع استحقاقات السلام، ويعلن بوضوح رفضه للدولة الفلسطينية، ويروج لحلول لمستقبل قطاع غزة تختلف تماما عن مستقبل الضفة الغربية المحتلة، ولا يعترف بوحدتهما إلا بخضوعهما للاحتلال الإسرائيلي وتعميق الاستيطان.



