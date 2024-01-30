تونس تمدد حالة الطوارىء حتى 31 ديسمبر القادم
التاريخ
1/30/2024 2:34:02 PM
(MENAFN
- Youm7) قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية، وذلك ابتداء من يوم غد /الأربعاء/ الموافق 31 يناير الجاري وحتى 31 ديسمبر 2024.
وذلك وفقا لما جاء في الجريدة الرسمية التونسية اليوم /الثلاثاء/.
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