Tuesday, 30 January 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تونس تمدد حالة الطوارىء حتى 31 ديسمبر القادم

1/30/2024 2:34:02 PM
(MENAFN- Youm7) قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية، وذلك ابتداء من يوم غد /الأربعاء/ الموافق 31 يناير الجاري وحتى 31 ديسمبر 2024.

وذلك وفقا لما جاء في الجريدة الرسمية التونسية اليوم /الثلاثاء/.








MENAFN30012024000132011024ID1107788424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث