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افتتاح معرض الجيزة الثانى للحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة 33 عارضا

1/30/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Youm7) افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، معرض الجيزة الثاني للحرف التراثي والمنتجات اليدوية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وعدد من السفراء والممثلين
والعارضين
من محافظات أسوان والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ومطروح.



تنظم محافظة الجيزة المعرض بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني، بمشاركة 33 عارضا، بأحد الفنادق في حي الدقي، وذلك لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 1 فبراير.



يشمل المعرض منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على التعاون مع كل الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قري محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم.



وأشار محافظ الجيزة، أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.




















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