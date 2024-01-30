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تعرف على جهود الكنيسة الأرثوذكسية فى دعم مبادرة حياة كريمة

1/30/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Youm7) دائما ما تلجأ كنائس مصر إلى إطلاق العديد من المبادرات من أجل إحداث تغيير كبير فى المجتمع ومحاولة تسليط الضوء على النماذج الناجحة فى المجتمع والعمل على التقارب بينها وبين المواطنين، حيث تهدف إلى رفع قيمة ووعى المواطن فى المقام الأول ومساعدة المحتاجين وتنمية مهارات النماذج التى تبحث عن طريق التفوق والتألق.



وتساهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى المبادرة بعد توقيعها بروتوكول تعاون بين أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمؤسسة وذلك بشأن تنسيق مشاركة الجاليات المصرية فى بعض دول المهجر للمساهمة فى دعم بعض أنشطة التنمية لمبادرة حياة كريم .



وقع البروتوكول عن أسقفية الخدمات نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات وعن الوزارة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وآية القماري رئيس مجلس أُمناء مؤسسة "حياة كريمة".



يأتي البروتوكول في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية بتنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجًا.



وأكد
الانبا يوليوس أسقف الخدمات أن البروتوكول يأتي في إطار الدور الوطني والاجتماعي الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الداخل والخارج لدعم جهود الدوله الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الجهود التنموية التي تقوم بها الكنيسة ومؤسساتها وفي مقدمتها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية والتي تمثل الذراع التنموي للكنيسة القبطية بهدف الارتقاء بالإنسان ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما أكد نيافته أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحقق أعلى مستوى من مستويات التنمية المستدامة وهي "المساواة". وأشار نيافته إلى أن هذا يتوافق مع رسالة الكتاب المقدس وهي أن يكون للإنسان حياة .



وأضاف أنه بموجب البروتوكول يتعاون كلًا من أسقفية الخدمات ووزارة الدولة للهجرة ومؤسسة حياة كريمة لتمكين كل المصريين بالخارج من المساهمة في دعم بعض أنشطة التنمية لمبادرة "حياة كريمة".














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