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نائب محافظ الجيزة: معارض دورية لدعم أصحاب الحرف وتسويق منتجاتهم

1/30/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Youm7) قالت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، إن محافظة الجيزة تمتاز بالحرف اليدوية والتراثية، والمتواجدة في كرداسة والواحات والحرانية وأبو النمرس والبدرشين، علاوة على أصحاب الحرب المنتشرين في نطاق أحياء ومراكز المحافظة.



جاءت تصريحات نائب محافظ الجيزة خلال كلمتها على هامش افتتاح معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، والذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني على مدار 3 أيام في الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 1 فبراير.



وأشارت نائب محافظ الجيزة إلى أن الحرف اليدوية وأهميتها ألقى عليها الضوء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا بدأ اهتمام الوزارات والمحافظات الشديد بها، مؤكدة اهتمام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشديد بتشجيع أصحاب الحرف والأعمال بكافة الأشكال سواء بتوفير محال أو مقار لهم أو دعمهم بطرق أخرى ومنها المعارض التي تنظمها المحافظة بشكل دوري لفتح مجال لتسويق منتجاتهم، خاصة وأن نسبة كبيرة من أصحاب الحرف من السيدات، ومنهن من يعملن من داخل المنزل وينتظرن مثل هذه المعارض كفرصة لتسويق منتجاتهن.



يُذكر أن معرض الجيزة للحرف التراثية والمنتجات اليدوية يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى والدول المشاركة.



ويشارك في المعرض ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم ومطروح وأسوان والمنوفية المنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة.




















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