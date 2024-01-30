نائب محافظ الجيزة: معارض دورية لدعم أصحاب الحرف وتسويق منتجاتهم

(MENAFN
- Youm7) قالت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، إن محافظة الجيزة تمتاز بالحرف اليدوية والتراثية، والمتواجدة في كرداسة والواحات والحرانية وأبو النمرس والبدرشين، علاوة على أصحاب الحرب المنتشرين في نطاق أحياء ومراكز المحافظة.
جاءت تصريحات نائب محافظ الجيزة خلال كلمتها على هامش افتتاح معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، والذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني على مدار 3 أيام في الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 1 فبراير.
وأشارت نائب محافظ الجيزة إلى أن الحرف اليدوية وأهميتها ألقى عليها الضوء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا بدأ اهتمام الوزارات والمحافظات الشديد بها، مؤكدة اهتمام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشديد بتشجيع أصحاب الحرف والأعمال بكافة الأشكال سواء بتوفير محال أو مقار لهم أو دعمهم بطرق أخرى ومنها المعارض التي تنظمها المحافظة بشكل دوري لفتح مجال لتسويق منتجاتهم، خاصة وأن نسبة كبيرة من أصحاب الحرف من السيدات، ومنهن من يعملن من داخل المنزل وينتظرن مثل هذه المعارض كفرصة لتسويق منتجاتهن.
يُذكر أن معرض الجيزة للحرف التراثية والمنتجات اليدوية يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى والدول المشاركة.
ويشارك في المعرض ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم ومطروح وأسوان والمنوفية المنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة.
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