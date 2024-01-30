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اعتماد نتيجة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان

1/30/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Youm7)

انهت كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان أعمال الكنترول لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، أبدي الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان سعادته باعتماد مجلس الكلية نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية ووجه الشكر والتقدير لكل منتسبي الكليه علي هذا الجهد العظيم.



وصرحت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب بأن نسب النجاح كانت معبره عن الجهد والتحصيل لابنائنا الطلاب طوال الفصل الدراسي الاول وكانت نسبة النجاح للفرقة الأولى 86%، بينما كانت نتيجة نسبة النجاح للفرقة الثانية 93% أما عن نتيجة النسبة للفرقة الثالثة فكانت 91.4% وبلغت نتيجة النسبة للفرقة الرابعة 89%؛ أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبة 96% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبة النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 95%.



وافادت الدكتورة منال بان الكنترولات كانت تعمل على قدم وساق بشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أول بأول وكان لذلك أبلغ الأثر في أن يتم اعتماد النتائج وإعلانها في إجازة منتصف العام الدراسي، وأنه يجري حاليا مراجعة استيفاء الخريجين لشروط التخرج تمهيدا لإرسالهم إلي الجامعة خلال الأسبوع القادم.



كما أفادت بأنه سوف يتم فتح تسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني للطلاب في نهاية الأسبوع الأول من إجازة نصف العام وأن الكلية تقبل التحويلات علي برنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية فقط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 وذلك على المستوى الأولي فقط وبشرط تحقيق الحد الأدنى لقطاع الحاسبات.

























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