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إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على مجموعات الدعم المدرسى.. صور

1/30/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Youm7) شارك عدد كبير من طلاب الثانوية العامة دفعة العام الدراسى الحالى 2024، فى مجموعات الدعم المدرسى حيث نظمت مدرسة النصر الثانوية بنين مجموعة دعم مدرسة فى مادة الكيمياء وشارك فيها 700 طالب وطالبة، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الحرص على تنظيم مجموعات دعم مدرسية لجميع الطلاب سواء فى الشهادات العامة أو المحلية وأيضا صفوف النقل.



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على أنه في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023، تخفيفا للأعباء ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب، أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أن إقبال الطلاب على مجموعات الدعم بجميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية التسع لصفوف النقل والشهادات العامة بالتعليم العام والتعليم الفني يشهد طفرة نوعية بإقبال غير مسبوق حيث بلغت أعداد المنتظمين بها حوالي ( 70 ألف) طالب ، وشَهِدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب ، حيث أن تعليم الإسكندرية يركز على الاستعانة بنخبة متميزة من أكفأ المعلمين وقام بتجهيز عدد من القاعات والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بمايتناسب مع مساحة القاعة المخصصة وكذلك تزويدها بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة ، وكذلك تشكيل لجان وأطقم عمل من الاتصال السياسي والعلاقات العامة والأمن والتوجيه المالي والإداري مديري المراحل التعليمية المختلفة للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم .



هذا ويعقد مدير المديرية اجتماعات متعددة مع مجلس الأمناء بالإسكندرية لمناقشة واستعراض آليات التفعيل ومناقشة قيمة اشتراك الطلاب بالإدارات التعليمية وفق الموقع الجغرافي ، مؤكدًا على تخفيض نسبة 50 % لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلي بعد استيفاء كافة المستندات .



وكان ( أبوزيد ) قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة تفعيل المجموعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي ، والإعلان عن المواعيد وقيمة الاشتراك وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب في اختيار المعلمين .










































































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