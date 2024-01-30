الصحة العالمية تحث الجهات المانحة على عدم تعليق التمويل للأونروا

MENAFN - Youm7) ثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الجهات المانحة على عدم تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير -في مؤتمر صحفي في جنيف- إن الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن سكان غزة.

وأضاف ليندماير "يتم توفير الملاجئ والمراكز الصحية وكل شيء آخر في غزة من خلال الأونروا"، مناشدا المانحين بعدم تعليق التمويل للأونروا "في هذه اللحظة الحرجة".

وتابع أن قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بسكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم، مضيفا أن "النشاط الإجرامي لا يمكن أن يمر دون عقاب"، لكنه أضاف أن المناقشة كانت "لتشتيت الانتباه عما يحدث بالفعل كل يوم، وكل ساعة، وكل دقيقة في غزة".

وباعتبارها أكبر وكالة إنسانية في القطاع، تقدم الأونروا المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني في غزة وسط القصف الإسرائيلي المستمر، كما تقدم المساعدات لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت أكثر من 10 دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، إنها ستعلق تمويلها للأونروا بعد أن قالت الوكالة إنها بدأت تحقيقا مع 12 موظفا زُعم أنهم شاركوا في عمليات اختطاف وقتل في 7 أكتوبر. كما أطلقت الأمم المتحدة في نيويورك تحقيقًا رفيع المستوى في الأفعال المزعومة، والتي وصفها أمينها العام، أنطونيو جوتيريش، بأنها "بغيضة".



