Tuesday, 30 January 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الأمن يعبر عن قلقه بشأن الوضع المزرى شديد التدهور فى غزة

1/30/2024 2:33:51 PM
(MENAFN- Youm7) عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشأن الوضع المزري شديد التدهور في غزة، داعيا إلى ضرورة زيادة المساعدات على وجه السرعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



وحث مجلس الأمن جميع الأطراف على الانخراط مع منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار التابعة للأمم المتحدة بشأن غزة.












MENAFN30012024000132011024ID1107788417

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث