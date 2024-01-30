مجلس الأمن يعبر عن قلقه بشأن الوضع المزرى شديد التدهور فى غزة

مجلس الأمن يعبر عن قلقه بشأن الوضع المزرى شديد التدهور فى غزة
التاريخ
1/30/2024 2:33:51 PM
(MENAFN
- Youm7) عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشأن الوضع المزري شديد التدهور في غزة، داعيا إلى ضرورة زيادة المساعدات على وجه السرعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وحث مجلس الأمن جميع الأطراف على الانخراط مع منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار التابعة للأمم المتحدة بشأن غزة.
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