ترحيب فلسطينى بمواقف الدول الرافضة لإعادة المستوطنات إلى غزة

(MENAFN
- Youm7) رحبت فلسطين بمواقف الدول الرافضة لإعادة المستوطنات إلى غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
واستشهدت مواطنة فلسطينية، وأصيب آخرون، اليوم، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، في بيان صحفى، أن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانها بالقرب من المستشفى ومبنى الجمعية المحاصر في مدينة خان يونس؛ ما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة تسعة آخرين من النازحين.
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