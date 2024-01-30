ترحيب فلسطينى بمواقف الدول الرافضة لإعادة المستوطنات إلى غزة

MENAFN - Youm7) رحبت فلسطين بمواقف الدول الرافضة لإعادة المستوطنات إلى غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

واستشهدت مواطنة فلسطينية، وأصيب آخرون، اليوم، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، في بيان صحفى، أن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانها بالقرب من المستشفى ومبنى الجمعية المحاصر في مدينة خان يونس؛ ما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة تسعة آخرين من النازحين.



