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كندا تعلن عن تمويل بقيمة 40 مليون دولار للوكالات الدولية بقطاع غزة

1/30/2024 2:33:51 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الخارجية الكندية عن تمويل جديد بقيمة 40 مليون دولار كندي لتوفير الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة.

واوضحت الخارجية الكندية - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أن الأموال سيتم تخصيصها للوكالات الدولية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قيام كندا والعديد من الدول الأخرى بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب مزاعم من إسرائيل بأن بعض موظفيها متورطون في هجمات السابع من أكتوبر.








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