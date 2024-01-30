كندا تعلن عن تمويل بقيمة 40 مليون دولار للوكالات الدولية بقطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الخارجية الكندية عن تمويل جديد بقيمة 40 مليون دولار كندي لتوفير الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة.
واوضحت الخارجية الكندية - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أن الأموال سيتم تخصيصها للوكالات الدولية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قيام كندا والعديد من الدول الأخرى بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب مزاعم من إسرائيل بأن بعض موظفيها متورطون في هجمات السابع من أكتوبر.
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