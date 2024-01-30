إسقاط 3 طائرات مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية

(MENAFN
- Youm7) أعلن حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوجوماز بأنه تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي، وتم إسقاط 3 طائرات مسيرة، ولم يصب أحد بأذى ولم يحدث أي دمار.
وقال بوجوماز: "تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة. وتم إسقاط ثلاث مسيرات باستخدام معدات خاصة مباشرة على الحدود مع مقاطعة بريانسك من قبل موظفي مديرية الخدمة الفيدرالية وقوات الحرس الوطني الروسي في مقاطعة بريانسك".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ليل أمس 21 مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا.
وأكدت "عدم وقوع إصابات أو دمار". مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل في مكان الحادث في الوقت الحالي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف في وقت سابق من العام الماضي.
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