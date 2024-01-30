إسقاط 3 طائرات مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية

MENAFN - Youm7) أعلن حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوجوماز بأنه تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي، وتم إسقاط 3 طائرات مسيرة، ولم يصب أحد بأذى ولم يحدث أي دمار.

وقال بوجوماز: "تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة. وتم إسقاط ثلاث مسيرات باستخدام معدات خاصة مباشرة على الحدود مع مقاطعة بريانسك من قبل موظفي مديرية الخدمة الفيدرالية وقوات الحرس الوطني الروسي في مقاطعة بريانسك".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ليل أمس 21 مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا.وأكدت "عدم وقوع إصابات أو دمار". مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل في مكان الحادث في الوقت الحالي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف في وقت سابق من العام الماضي.



