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نكشف سر استمرار معتمد جمال ودونجا فى الإمارات وعدم العودة مع بعثة الزمالك

1/30/2024 2:33:48 PM
(MENAFN- Youm7) استمر معتمد جمال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى الإمارات ولم يعود مع بعثة الفريق التى وصلت القاهرة أمس، الاثنين، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

كما استمر نبيل عماد دونجا لاعب الفريق فى دولة الإمارات ولم يعود إلى القاهرة رفقة بعثة الفريق الأبيض، وكشف مصدر مطلع السبب وراء تواجد الثنائى فى دبى وعدم العودة مع البعثة.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إن معتمد جمال استغل الأجازة التى منحها للاعبين لمدة 4 أيام، واستحضر افراد أسرته إلى الإمارات من أجل قضاء الإجازة قبل العودة إلى القاهرة، وكذلك "دونجا" الذى فضل الاستمرار فى دبى لقضاء الإجازة بها.

وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي
بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.





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