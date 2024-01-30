نكشف سر استمرار معتمد جمال ودونجا فى الإمارات وعدم العودة مع بعثة الزمالك

(MENAFN
- Youm7) استمر معتمد جمال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى الإمارات ولم يعود مع بعثة الفريق التى وصلت القاهرة أمس، الاثنين، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.
كما استمر نبيل عماد دونجا لاعب الفريق فى دولة الإمارات ولم يعود إلى القاهرة رفقة بعثة الفريق الأبيض، وكشف مصدر مطلع السبب وراء تواجد الثنائى فى دبى وعدم العودة مع البعثة.
وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إن معتمد جمال استغل الأجازة التى منحها للاعبين لمدة 4 أيام، واستحضر افراد أسرته إلى الإمارات من أجل قضاء الإجازة قبل العودة إلى القاهرة، وكذلك "دونجا" الذى فضل الاستمرار فى دبى لقضاء الإجازة بها.
وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.
ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي
بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.
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