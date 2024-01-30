عمر الأيوبى يكتب: مستر فيتوريا.. شكرا مع السلامة

MENAFN - Youm7) بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، تواصل المفاجآت والصدمات في منافساتها، ذاقت منتخبات كبيرة مرارة الخروج والوداع الحزين أبرزهم مصر والسنغال ومن قبلهم الجزائر وغانا .

الصدمة

للجماهير المصرية

كانت كبيرة بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16، ليس بسبب مغادرة البطولة فقط، ولكن بسبب المنظر الذى ظهر به منتخب مصر خلال البطولة، بدون أى فوز وبلا أداء ممتع، أو شكل فنى أو خطط، مما فتح أبواب جهنم على اتحاد الكرة والجهاز الفني بقيادة البرتغالى فيتوريا والذى خيب الآمال بشكل غير متوقع، وظهر مكتوف الأيدى أمام قوة الأفارقة والمدربين الحقيقيين.

دافعنا كثيرا عن فيتوريا وتحدثنا عن اجتهاده في فترات كثيرة، وكنت أدعمه فى فترات كثيرة، ولكن السقوط المدوى للمنتخب المصرى والأخطاء الكارثية التي ارتكبها فيتوريا أكدت أنه مدرب لا يصلح لقيادة منتخب بحجم مصر، ربما ينفع في قيادة الأندية لكن منتخبات صعب، وطبيعى أن نجد الأصوات الكثيرة تتحدث عن الفارق

بينه وبين كيروش المدير الفني السابق للفراعنة في البطولة الماضية، ونجاحه في الوصول للنهائى بعدما أطاح بمنتخبات كوت ديفوار والمغرب والكاميرون وخسر بركلات الترجيح أمام السنغال، ووقتها حزنت الجماهير لضياع اللقب لكنها كانت فخورة بفريقها ولاعبيها .

فيتوريا عمل كل الأخطاء الكروية في قيادته للمنتخب الوطنى خلال بطولة الأمم الافريقية، اختيارات لاعبين مصابين، لا أحد يعلم لماذا اصطحب هؤلاء المصابين لكوت ديفوار، والتشكيلات في المباريات لا تخلو من علامات الاستفهام في الأطراف وخط الوسط، فضلا عن التاثر الشديد بالسوشيال ميديا بشكل كان واضح للجميع واكتملت الصورة السيئة في مواجهة الكونغو بتغييراته الغريبة خاصة مهند لاشين ومحمود حمادة البعيدين عن المشاركة في المباريات الأولى، ودفع بهم خلال توقيت صعب ظلمهم وجعلهم في مواجهة الغضب الجماهيرى .

بدون دبلوماسية أو انفعال لخسارة المنتخب ، فيتوريا مدرب لا يصلح للمنتخب، ورحيله بات ضروريا لإنقاذ الموقف سريعا واختيار مدرب آخر يستطيع إصلاح الأخطاء، والبدء في إعادة هيكلة المنتخب الوطنى، وبناء فريق قوى قبل حسم منافسات تصفيات كأس العالم 2026 والاستعداد للبطولة الافريقية القادمة.



