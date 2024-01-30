الزمالك يحسم صفقة ناصر ماهر من فيوتشر مقابل 3 لاعبين

(MENAFN
- Youm7) حسم مسئولو نادى الزمالك، صفقة ضم ناصر ماهر صانع ألعاب فريق فيوتشر، لمدة 3 سنوات ونصف، خلال فترة الانقالات الشتوية الجارية، بعد التوصل لاتفاق مع مسئولى فيوتشر حول الصفقة.
وكشف مصدر لليوم السابع، إن الصفقة فى الأمتار الأخيرة، خاصة بعد اتفاق الزمالك مع فيوتشر على ضم ناصر ماهر لمدة 3 سنوات ونصف، مقابل الحصول على خدمات عمرو السيسى بشكل نهائى، بالإضافة إلى خدمات ثنائى من الشباب على سبيل الإعارة.
وكان الزمالك تسلم الاستغناء الرسمي الخاص بمحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ليكون الصفقة الرسمية الثانية للزمالك عقب اعلان التعاقد مع محمد عاطف لاعب طنطا امس.
وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من جانب الزمالك لضم اللاعب وحدثت جلسة بين مسئولو القلعة البيضاء ونظراؤهم في الطلائع ظهر اليوم ،الثلاثاء، تم الإتفاق خلالها على إنتقال اللاعب الى الأبيض خلال انتقالات يناير
.
ورفع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد
.
وتسببت أزمة إيقاف القيد في حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، وبعد رفع اسم الزمالك أصبح من حقه ضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى.
MENAFN30012024000132011024ID1107788411
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.