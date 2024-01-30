الزمالك يحسم صفقة ناصر ماهر من فيوتشر مقابل 3 لاعبين

MENAFN - Youm7) حسم مسئولو نادى الزمالك، صفقة ضم ناصر ماهر صانع ألعاب فريق فيوتشر، لمدة 3 سنوات ونصف، خلال فترة الانقالات الشتوية الجارية، بعد التوصل لاتفاق مع مسئولى فيوتشر حول الصفقة.

وكشف مصدر لليوم السابع، إن الصفقة فى الأمتار الأخيرة، خاصة بعد اتفاق الزمالك مع فيوتشر على ضم ناصر ماهر لمدة 3 سنوات ونصف، مقابل الحصول على خدمات عمرو السيسى بشكل نهائى، بالإضافة إلى خدمات ثنائى من الشباب على سبيل الإعارة.

وكان الزمالك تسلم الاستغناء الرسمي الخاص بمحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ليكون الصفقة الرسمية الثانية للزمالك عقب اعلان التعاقد مع محمد عاطف لاعب طنطا امس.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من جانب الزمالك لضم اللاعب وحدثت جلسة بين مسئولو القلعة البيضاء ونظراؤهم في الطلائع ظهر اليوم ،الثلاثاء، تم الإتفاق خلالها على إنتقال اللاعب الى الأبيض خلال انتقالات يناير

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ورفع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد

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وتسببت أزمة إيقاف القيد في حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، وبعد رفع اسم الزمالك أصبح من حقه ضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى.



