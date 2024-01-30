حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 / 1 / 2024

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 / 1 / 2024 العديد من الأخبار الهامة على رأسها الزمالك يضم محمد شحاته مدافع وسط طلائع الجيش ويضع الرتوش الأخيرة لضم ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر .

الزمالك يضم محمد شحاتة رسميا من طلائع الجيش

تسلم مسئولو نادي الزمالك الاستغناء الرسمي الخاص بمحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ليكون الصفقة الرسمية الثانية للزمالك عقب اعلان التعاقد مع محمد عاطف لاعب طنطا امس.

نكشف سر استمرار معتمد جمال ودونجا فى الإمارات وعدم العودة مع بعثة الزمالك

استمر معتمد جمال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى الإمارات ولم يعود مع بعثة الفريق التى وصلت القاهرة أمس، الاثنين، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

الاهلي يبحث مع السفارة المصرية بالجزائر ترتيبات مباراة بلوزداد

فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط إتصالات مع السفارة المصرية بالجزائر من أجل التنسيق والترتيب لرحلة المارد الأحمر للجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يفتح الباب أمام رحيل فيتوريا للدورى السعودى

فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة ، الباب أمام رحيل روى فيتوريا للدورى السعودى خاصة وأنه تلقى خلال الفترة الأخيرة أكثر من عرض للرحيل لأحد الأندية السعودية.

حفل ترحيب بصلاح محسن فى اليوم الأول بمران المصرى

انتظم صلاح محسن مهاجم المصري الجديد، في مران الفريق البورسعيدي اليوم الثلاثاء، وذلك استعداداً للقاء المرتقب أمام بيراميدز في ربع نهائي كأس الرابطة.

المقاولون العرب ينتظم فى معسكر بالإسماعيلية استعدادا لمباريات الدورى

توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني إلى الإسماعيلية ، للانتظام في معسكر استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز .

باستور: اتحاد اليد يمتلك فكر احترافى..وروح الفريق أهم ما يميز منتخب مصر



يرى الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب أن الاتحاد المصرى لكرة اليد يمتلك فكر احترافى، مشيرا إلى بدء التحضير لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد مبكرا، بتجمع حوالى 60 لاعبا من عناصر الكبار والشباب والناشئين لاختيار المنتخب .

عزمي محيلبة يحصد ذهبية الاسكيت ببطولة كأس العالم للرماية 2024

حقق بطل مصر العالمي في الرماية عزمي محيلبة الميدالية الذهبية لمنافسات الاسكيت ببطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش بمدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل، وتقام البطولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حراسة المرمى تُشعل ميركاتو الشتاء في الأهلى ..اعرف التفاصيل

فجأة وجد النادي الأهلي نفسه في مأزق بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرماه خلال بطولة أمم أفريقيا ، حيث سارعت إدارة النادي للتفاوض مع حارس مرمى قبل غلق باب القيد.



