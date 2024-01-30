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اتحاد الكرة يستعجل تقرير فيتوريا بعد الإخفاق بأمم أفريقيا

1/30/2024 2:33:48 PM
(MENAFN- Youm7) طلب اتحاد الكرة من البرتغالي روي فيتوريا سرعة تسليم تقريره الفني عن الإخفاق في بطولة الأمم الأفريقية التي ودعها المنتخب من ثمن النهائي أمام الكونغو بضربات الترجيح.



ومن المقرر أن يسلم فيتوريا تقريره خلال الساعات المقبلة، حتى يتثنى لاتحاد الكرة الوقوف على سبب الإخفاق وإخطار وزارة الشباب والرياضة بقراره مع المدرب البرتغالي.



وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى.



ويحق لاتحاد الكرة فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي، وبالتالي يحق لفيتوريا حال فسخ التعاقد فى الوقت الحالي بعد خروج مصر من أمم أفريقيا بكوت ديفوار تقاضي ما يقارب 600 ألف دولار.



وفى حال عدم فسخ العقد مع الخواجة البرتغالى خلال مدة الـ15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه العقد فمن حق فيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملة إذا تمت إقالته بعد المدة المقررة.



على صعيد متصل، وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، صباح أمس الثلاثاء قادمة من أبيدجان عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا وتحديدا من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو.



وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، منذ قليل قادمة من أبيدجان عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا وتحديدا من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو.












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