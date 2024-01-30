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أمير قطر يبحث مع الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء كندا التطورات بالأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة

1/30/2024 2:33:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 30 - 1 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الكندي.
وأوضح البيان أن الرئيس الفلسطيني أطلع أمير قطر خلال الاتصال على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كما بحثا الجهود الإقليمية والدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد مع ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
ووفق البيان أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية مثمنا جهود دولة قطر ومواقفها الثابتة تجاه قضية فلسطين العادلة.
وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال الذي تلقاه من رئيس وزراء كندا بحث عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا كما جرى تناول علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وآفاق تعزيزها.
وفي هذا الصدد أعرب رئيس الوزراء الكندي خلال الاتصال عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية على الصعيد الإقليمي والدولي لا سيما ما يتعلق بالأوضاع في غزة. (النهاية)

س س س / م م ج




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