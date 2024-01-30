أمير قطر يبحث مع الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء كندا التطورات بالأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 30 - 1 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الكندي.
وأوضح البيان أن الرئيس الفلسطيني أطلع أمير قطر خلال الاتصال على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كما بحثا الجهود الإقليمية والدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد مع ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
ووفق البيان أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية مثمنا جهود دولة قطر ومواقفها الثابتة تجاه قضية فلسطين العادلة.
وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال الذي تلقاه من رئيس وزراء كندا بحث عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا كما جرى تناول علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وآفاق تعزيزها.
وفي هذا الصدد أعرب رئيس الوزراء الكندي خلال الاتصال عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية على الصعيد الإقليمي والدولي لا سيما ما يتعلق بالأوضاع في غزة. (النهاية)
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