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سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين

1/30/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 1 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.. هذا نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه

ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد،،،

يطيب لنا ونحن نغادر أرض الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بعد زيارة دولة أن نعرب لكم عن صادق آيات الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة رسخا ما يربط بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية ووشائج قربى تمتد جذورها إلى عقود طويلة.
وفي هذا الصدد نود في أول زيارة خارجية لنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد تسلمنا مقاليد الحكم أن نشيد بالمكانة الرفيعة التي يتبوأها بلدكم الشقيق ودوره المحوري الهام على المستويين الإقليمي والدولي مؤكدين حرصنا على توطيد العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين.
كما أود أن أعبر لكم أخي العزيز عن عميق شكري وبالغ امتناني بمنحي (قلادة الملك عبدالعزيز) مؤكدا بهذه المناسبة اعتزازي الكبير بهذه البادرة الأخوية الكريمة من لدنكم والتي كان لها بالغ الأثر الطيب في النفس لما تجسده من معاني الأخوة الوثقى التي تجمعنا.
وختاما.. أدعو الله العلي القدير في علاه أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادتكم الحكيمة التقدم والرفعة والازدهار.
وتقبلوا خالص التقدير". (النهاية)

م ص ع



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