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سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية

1/30/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 1 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. هذا نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد،،،

يسرنا والوفد المرافق أن نعبر لسموكم عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لما لمسناه من حفاوة أخوية وحسن استقبال عكسا عمق العلاقات الثنائية المتينة المتميزة ووشائج الأخوة والقربى التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين.
معربين عن سعادتنا بهذه الزيارة لبلدكم الشقيق وبلقائنا الأخوي مع سموكم وبالتشاور وتبادل الرأي حول كل ما من شأنه الارتقاء بالتعاون المثمر بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات الإقليمية والدولية إلى آفاق أرحب وبما يعزز أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.
كما يطيب لنا أن نعبر لسموكم عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان بتقليدنا (قلادة الملك عبدالعزيز) الممنوحة لنا من لدن أخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه مؤكدا بهذا الصدد اعتزازي الكبير بهذه اللفتة الأخوية الكريمة السامية التي كان لها بالغ الأثر الطيب في النفس.
وختاما.. فإنني أسأل الله تعالى أن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية وحسن التوفيق وعلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه.
وتقبلوا سموكم خالص التقدير". (النهاية)

م ص ع



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