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رئيس الحكومة الفرنسية يكشف عن خارطة طريق لمعالجة أزمة المزارعين

1/30/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 30 - 1 (كونا) -- كشف رئيس الوزراء الفرنسي غابريال اتال اليوم الثلاثاء عن خارطة طريق لحكومته لمعالجة أزمة المزارعين المتفاقمة في البلاد منذ نحو أسبوع.
وقال اتال في كلمة ألقاها أمام البرلمان الفرنسي إنه مضى قدما مع المزارعين في خمسة مواضيع لانهاء الأزمة منها تعزيز النظام الضريبي وإعادة استخدام الغرامات المفروضة على الشركات لعدم امتثالها لقانون (إيغاليم) لدعم المزارعين وإطلاق صندوق الطوارئ للمزارعين وإصلاح الأجور إضافة إلى وضع ثلاث أولويات على المستوى الأوروبي هي "الأراضي البور والواردات الأوكرانية".
وأوضح أن "تعزيز النظام الضريبي يهدف إلى السماح لمربي الماشية بمواجهة التضخم وخاصة في أسعار حيواناتهم بالاضافة الى الغرامات المفروضة على الشركات لعدم امتثالها لقانون (إيغاليم) وانه سيتم إعادة استخدامها لدعم المزارعين".
وأضاف أنه "يجب أن يكون هناك استثناء زراعي فرنسي" متعهدا "بالتحرك الحازم من أجل السيادة الزراعية" لفرنسا.
وأكد أن "ملايين الفرنسيين لا يستطيعون الخروج من الحد الأدنى للأجور" متعهدا ب"إصلاح الأجور".
وأعلن اتال عن تخفيض ضريبي جديد بقيمة ملياري يورو (نحو 16ر2 مليار دولار) للطبقات الوسطى مؤكدا أن المزايا الاجتماعية سيتم دفعها دون أي إجراء خاص للمستفيدين.
ويواصل المزارعون الفرنسيون منذ الثلاثاء الماضي إغلاق طرق استراتيجية حول باريس وأماكن أخرى في البلاد ما يزيد الضغط على الحكومة إذ أعلن مزارعون اسبان انضمامهم الى التحرك الأوروبي.
ويأتي هذا الخطاب بالتزامن مع استمرار غضب المزارعين الذين يواصلون"حصارهم" على العاصمة باريس عن طريق إغلاق طرق استراتيجية وأماكن أخرى في البلاد للضغط على الحكومة لمعالجة مطالبهم. (النهاية)

م ع / م ع ح ع




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