رئيس الحكومة الفرنسية يكشف عن خارطة طريق لمعالجة أزمة المزارعين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 30 - 1 (كونا) -- كشف رئيس الوزراء الفرنسي غابريال اتال اليوم الثلاثاء عن خارطة طريق لحكومته لمعالجة أزمة المزارعين المتفاقمة في البلاد منذ نحو أسبوع.
وقال اتال في كلمة ألقاها أمام البرلمان الفرنسي إنه مضى قدما مع المزارعين في خمسة مواضيع لانهاء الأزمة منها تعزيز النظام الضريبي وإعادة استخدام الغرامات المفروضة على الشركات لعدم امتثالها لقانون (إيغاليم) لدعم المزارعين وإطلاق صندوق الطوارئ للمزارعين وإصلاح الأجور إضافة إلى وضع ثلاث أولويات على المستوى الأوروبي هي "الأراضي البور والواردات الأوكرانية".
وأوضح أن "تعزيز النظام الضريبي يهدف إلى السماح لمربي الماشية بمواجهة التضخم وخاصة في أسعار حيواناتهم بالاضافة الى الغرامات المفروضة على الشركات لعدم امتثالها لقانون (إيغاليم) وانه سيتم إعادة استخدامها لدعم المزارعين".
وأضاف أنه "يجب أن يكون هناك استثناء زراعي فرنسي" متعهدا "بالتحرك الحازم من أجل السيادة الزراعية" لفرنسا.
وأكد أن "ملايين الفرنسيين لا يستطيعون الخروج من الحد الأدنى للأجور" متعهدا ب"إصلاح الأجور".
وأعلن اتال عن تخفيض ضريبي جديد بقيمة ملياري يورو (نحو 16ر2 مليار دولار) للطبقات الوسطى مؤكدا أن المزايا الاجتماعية سيتم دفعها دون أي إجراء خاص للمستفيدين.
ويواصل المزارعون الفرنسيون منذ الثلاثاء الماضي إغلاق طرق استراتيجية حول باريس وأماكن أخرى في البلاد ما يزيد الضغط على الحكومة إذ أعلن مزارعون اسبان انضمامهم الى التحرك الأوروبي.
ويأتي هذا الخطاب بالتزامن مع استمرار غضب المزارعين الذين يواصلون"حصارهم" على العاصمة باريس عن طريق إغلاق طرق استراتيجية وأماكن أخرى في البلاد للضغط على الحكومة لمعالجة مطالبهم. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
MENAFN30012024000071011013ID1107788405
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