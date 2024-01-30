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الرئيس الأمريكي يؤكد أنه اتخذ قرارا بشأن كيفية الرد على هجوم الأردن

1/30/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء أنه اتخذ قرارا بشأن كيفية الرد على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن مطلع الأسبوع مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يريد "حربا أوسع نطاقا" في الشرق الأوسط.
وقال بايدن ردا على سؤال صحفي عما إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن الرد على هجوم الأردن الذي اكتسب أهمية خاصة لكونه الأول من نوعه منذ 17 أكتوبر الماضي والذي أسفر عن مقتل جنود أمريكيين وإصابة عدد كبير منهم "نعم".
وفي تصريخ للصحفيين في قاعدة (اندروز) الجوية قبيل مغادرته إلى ولاية (فلوريدا) حمل الرئيس الأمريكي إيران المسؤولية عن هجوم الأردن قائلا "أنا أحملهم المسؤولية بمعنى أنهم يمدون الأشخاص الذين فعلوا ذلك بالأسلحة".
وردا على سؤال عما إذا كان قد تم التأكد من وجود صلة مباشرة لإيران بالهجوم أجاب الرئيس الأمريكي "سنبحث هذا الأمر".
وردا على سؤال حول الردع في الشرق الأوسط وما الذي سيكون مختلفا بعد القرار الذي اتخذه بشأن كيفية الرد على الهجوم قال بايدن "سنرى".
وأكد الرئيس الأمريكي "لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. هذا ليس ما أبحث عنه".
وأعلن الجيش الأمريكي يوم الأول من أمس الأحد أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.
ومنذ 17 أكتوبر 2023 شنت مجموعات تقول واشنطن إنها مدعومة من إيران ما يزيد على 160 هجوما على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا.
وبدأت هذه الهجمات بعد أقل من أسبوعين على بدء الكيان الإسرائيلي المحتل عدوانه المستمر على قطاع غزة المحاصر. (النهاية)

ر س ر / م م ج




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