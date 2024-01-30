الرئيس الأمريكي يؤكد أنه اتخذ قرارا بشأن كيفية الرد على هجوم الأردن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء أنه اتخذ قرارا بشأن كيفية الرد على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن مطلع الأسبوع مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يريد "حربا أوسع نطاقا" في الشرق الأوسط.
وقال بايدن ردا على سؤال صحفي عما إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن الرد على هجوم الأردن الذي اكتسب أهمية خاصة لكونه الأول من نوعه منذ 17 أكتوبر الماضي والذي أسفر عن مقتل جنود أمريكيين وإصابة عدد كبير منهم "نعم".
وفي تصريخ للصحفيين في قاعدة (اندروز) الجوية قبيل مغادرته إلى ولاية (فلوريدا) حمل الرئيس الأمريكي إيران المسؤولية عن هجوم الأردن قائلا "أنا أحملهم المسؤولية بمعنى أنهم يمدون الأشخاص الذين فعلوا ذلك بالأسلحة".
وردا على سؤال عما إذا كان قد تم التأكد من وجود صلة مباشرة لإيران بالهجوم أجاب الرئيس الأمريكي "سنبحث هذا الأمر".
وردا على سؤال حول الردع في الشرق الأوسط وما الذي سيكون مختلفا بعد القرار الذي اتخذه بشأن كيفية الرد على الهجوم قال بايدن "سنرى".
وأكد الرئيس الأمريكي "لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. هذا ليس ما أبحث عنه".
وأعلن الجيش الأمريكي يوم الأول من أمس الأحد أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.
ومنذ 17 أكتوبر 2023 شنت مجموعات تقول واشنطن إنها مدعومة من إيران ما يزيد على 160 هجوما على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا.
وبدأت هذه الهجمات بعد أقل من أسبوعين على بدء الكيان الإسرائيلي المحتل عدوانه المستمر على قطاع غزة المحاصر. (النهاية)
ر س ر / م م ج
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