مقتل 4 في انفجار استهدف تجمعا سياسيا في إقليم (بلوشستان) بباكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 30 - 1 (كونا) -- قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في انفجار استهدف تجمعا سياسيا في إقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان.
وقال مسؤول طبي كبير في مستشفى المنطقة الرئيسي الذي تديره الحكومة لوسائل الإعلام إن "أربعة أشخاص لقوا حتفهم بينما أصيب خمسة أشخاص على الأقل".
وأوضح المسؤول أن الانفجار استهدف تجمعا سياسيا نظمته (حركة الإنصاف الباكستانية) الحزب الحاكم السابق في منطقة (سيبي) في (بلوشستان).
وأعلنت حكومة مقاطعة (بلوشستان) حالة الطوارئ في جميع المستشفيات في (سيبي) و(كويتا) عاصمة المقاطعة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
ويأتي الانفجار في وقت تم فيه تعزيز الأمن في إقليمي (بلوشستان) وشمال (خيبر بختونخوا) في باكستان بالتزامن مع الانتخابات العامة المقبلة في البلاد المقرر إجراؤها في 8 فبراير المقبل.
وأصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء الانفجار الذي وقع داعية السلطات إلى تقديم تقرير فوري وطلبت من الشرطة التحقيق في الظروف المحيطة بالهجوم.
وأحبطت قوات الأمن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ثلاثة هجمات منسقة شنها إرهابيون باستخدام الصواريخ والأسلحة المتطورة في مقاطعة (بلوشستان) جنوب غرب باكستان.
وقضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي لمدة 10 سنوات لإدانتهما بتسريب وثائق سرية. (النهاية)
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