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مقتل 4 في انفجار استهدف تجمعا سياسيا في إقليم (بلوشستان) بباكستان

1/30/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 30 - 1 (كونا) -- قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في انفجار استهدف تجمعا سياسيا في إقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان.
وقال مسؤول طبي كبير في مستشفى المنطقة الرئيسي الذي تديره الحكومة لوسائل الإعلام إن "أربعة أشخاص لقوا حتفهم بينما أصيب خمسة أشخاص على الأقل".
وأوضح المسؤول أن الانفجار استهدف تجمعا سياسيا نظمته (حركة الإنصاف الباكستانية) الحزب الحاكم السابق في منطقة (سيبي) في (بلوشستان).
وأعلنت حكومة مقاطعة (بلوشستان) حالة الطوارئ في جميع المستشفيات في (سيبي) و(كويتا) عاصمة المقاطعة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
ويأتي الانفجار في وقت تم فيه تعزيز الأمن في إقليمي (بلوشستان) وشمال (خيبر بختونخوا) في باكستان بالتزامن مع الانتخابات العامة المقبلة في البلاد المقرر إجراؤها في 8 فبراير المقبل.
وأصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء الانفجار الذي وقع داعية السلطات إلى تقديم تقرير فوري وطلبت من الشرطة التحقيق في الظروف المحيطة بالهجوم.
وأحبطت قوات الأمن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ثلاثة هجمات منسقة شنها إرهابيون باستخدام الصواريخ والأسلحة المتطورة في مقاطعة (بلوشستان) جنوب غرب باكستان.
وقضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي لمدة 10 سنوات لإدانتهما بتسريب وثائق سرية. (النهاية)

س ب ك / م ع ح ع




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