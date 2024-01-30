Tuesday, 30 January 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الأمريكي يعرب لرئيس الوزراء القطري عن امتنان واشنطن لوساطة الدوحة التي لا غنى عنها

1/30/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن وزيرها أنتوني بلينكن أعرب لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال لقائهما في العاصمة الأمريكية عن امتنان واشنطن لجهود الوساطة التي تبذلها الدوحة لاسيما بعد 7 أكتوبر واصفا إياها بأنها "لا غنى عنها".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان بشأن اللقاء الذي عقده الجانبان أمس الإثنين في مقر الوزارة بواشنطن إن بلينكن ورئيس الوزراء القطري ناقشا "أهمية تسهيل الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة (حماس)" منذ شن الحركة عملية (طوفان الأقصى) على مستوطنات الكيان الإسرائيلي المحتل في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على "مواصلة التنسيق الوثيق لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والحث على حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الإنساني".
وذكر البيان أن بلينكن شدد خلال اللقاء على التزام الولايات المتحدة "تجاه منطقة شرق أوسط أكثر سلاما وتكاملا وازدهارا مع توفير الأمن لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
كما ناقش الطرفان "المخاوف بشأن التهديد الذي تشكله ميليشيا الحوثي للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر".
وجددا التأكيد على "متانة وأهمية العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والتي تأسست عبر تاريخ يمتد لأكثر من 50 عاما من التعاون الوثيق".
وعقد وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أمس الاثنين لقاء في العاصمة واشنطن جرى خلاله بحث الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى لدى حركة (حماس). (النهاية)

ر س ر / م م ج




MENAFN30012024000071011013ID1107788402

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث