وزير الخارجية الأمريكي يعرب لرئيس الوزراء القطري عن امتنان واشنطن لوساطة الدوحة التي لا غنى عنها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن وزيرها أنتوني بلينكن أعرب لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال لقائهما في العاصمة الأمريكية عن امتنان واشنطن لجهود الوساطة التي تبذلها الدوحة لاسيما بعد 7 أكتوبر واصفا إياها بأنها "لا غنى عنها".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان بشأن اللقاء الذي عقده الجانبان أمس الإثنين في مقر الوزارة بواشنطن إن بلينكن ورئيس الوزراء القطري ناقشا "أهمية تسهيل الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة (حماس)" منذ شن الحركة عملية (طوفان الأقصى) على مستوطنات الكيان الإسرائيلي المحتل في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على "مواصلة التنسيق الوثيق لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والحث على حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الإنساني".
وذكر البيان أن بلينكن شدد خلال اللقاء على التزام الولايات المتحدة "تجاه منطقة شرق أوسط أكثر سلاما وتكاملا وازدهارا مع توفير الأمن لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
كما ناقش الطرفان "المخاوف بشأن التهديد الذي تشكله ميليشيا الحوثي للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر".
وجددا التأكيد على "متانة وأهمية العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والتي تأسست عبر تاريخ يمتد لأكثر من 50 عاما من التعاون الوثيق".
وعقد وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أمس الاثنين لقاء في العاصمة واشنطن جرى خلاله بحث الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى لدى حركة (حماس). (النهاية)
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