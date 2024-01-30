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لجنة عربية معنية بالعدوان على غزة تدرس الاجراءات الممكنة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل

1/30/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 1 (كونا) -- عقدت لجنة تابعة للجامعة العربية اليوم الثلاثاء اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والإقتصادية والسياسية والدبلوماسية ضد الكيان الاسرائيلي المحتل.
والاجتماع هو الثاني والأخير للجنة العربية المؤقتة مفتوحة العضوية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين وترأسه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي ومندوبي عدد من الدول العربية.
وقال مندوب فلسطين بالجامعة السفير مهند العكلوك في تصريح عقب مشاركته في اعمال اللجنة "إن الاجتماع جاء بناء على القرار الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين والذي عقد في دورة غير عادية بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي راح ضحيته الآلاف ما بين شهيد وجريح ومفقود".
وأضاف العكلوك "أن اللجنة سارعت بالانعقاد فورا وتدارست مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الإقتصادي والقانوني والدبلوماسي بالإضافة إلى السياسي والتي يمكن للدول القيام بها".
وأوضح أن اللجنة استكملت خلال اجتماعها الثاني والأخير الدراسة المستفيضة لما يصل الى 19 إجراء يمكن للدول العربية القيام بها استنادا إلى تكليف مجلس الجامعة بالإضافة إلى نص وروح قرارات القمة العربية والتي شملت عقوبات إقتصادية على الكيان المحتل.
واشار الى انها شملت كذلك وضع المنظمات والكيانات والأفراد الإسرائيليين على لوائح أو قوائم الإرهاب الوطنية العربية وهذه الكيانات والمجموعات هي التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والتي أيضا تمارس الإرهاب ضد الشعب والقرى والبلدات الفلسطينية ومزارع الزيتون والممتلكات في الضفة الغربية المحتلة.
واشار العكلوك الى إن اللجنة أتمت أعمالها اليوم وأصدرت تقريرا مهما يحتوي على 19 إجراء وسيتم تعميم هذا التقرير على الدول الأعضاء.
وأكد "أننا وضعنا الدول أمام مسؤولياتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتزام جميع الدول بما صدر عن المحكمة الدولية روحا ونصا والكرة ستكون في ملعب الدول العربية الشقيقة ضمن قراراتها السيادية".
وأعرب عن تقديره للدول العربية وسيادتها مشيرا الى "أننا نتطلع أيضا لأن يتم اتخاذ جميع هذه الإجراءات أو جزء منها وتنفيذها على مستوى ثنائي أو على مستوى عربي متعدد الأطراف".
وتضم اللجنة المؤقتة التي تترأسها دولة الكويت كلا من الأردن والجزائر وسوريا وقطر وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن بالإضافة إلى الجامعة العربية. (النهاية)

م ف م / ر ج



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