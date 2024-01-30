لجنة عربية معنية بالعدوان على غزة تدرس الاجراءات الممكنة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 1 (كونا) -- عقدت لجنة تابعة للجامعة العربية اليوم الثلاثاء اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والإقتصادية والسياسية والدبلوماسية ضد الكيان الاسرائيلي المحتل.
والاجتماع هو الثاني والأخير للجنة العربية المؤقتة مفتوحة العضوية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين وترأسه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي ومندوبي عدد من الدول العربية.
وقال مندوب فلسطين بالجامعة السفير مهند العكلوك في تصريح عقب مشاركته في اعمال اللجنة "إن الاجتماع جاء بناء على القرار الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين والذي عقد في دورة غير عادية بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي راح ضحيته الآلاف ما بين شهيد وجريح ومفقود".
وأضاف العكلوك "أن اللجنة سارعت بالانعقاد فورا وتدارست مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الإقتصادي والقانوني والدبلوماسي بالإضافة إلى السياسي والتي يمكن للدول القيام بها".
وأوضح أن اللجنة استكملت خلال اجتماعها الثاني والأخير الدراسة المستفيضة لما يصل الى 19 إجراء يمكن للدول العربية القيام بها استنادا إلى تكليف مجلس الجامعة بالإضافة إلى نص وروح قرارات القمة العربية والتي شملت عقوبات إقتصادية على الكيان المحتل.
واشار الى انها شملت كذلك وضع المنظمات والكيانات والأفراد الإسرائيليين على لوائح أو قوائم الإرهاب الوطنية العربية وهذه الكيانات والمجموعات هي التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والتي أيضا تمارس الإرهاب ضد الشعب والقرى والبلدات الفلسطينية ومزارع الزيتون والممتلكات في الضفة الغربية المحتلة.
واشار العكلوك الى إن اللجنة أتمت أعمالها اليوم وأصدرت تقريرا مهما يحتوي على 19 إجراء وسيتم تعميم هذا التقرير على الدول الأعضاء.
وأكد "أننا وضعنا الدول أمام مسؤولياتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتزام جميع الدول بما صدر عن المحكمة الدولية روحا ونصا والكرة ستكون في ملعب الدول العربية الشقيقة ضمن قراراتها السيادية".
وأعرب عن تقديره للدول العربية وسيادتها مشيرا الى "أننا نتطلع أيضا لأن يتم اتخاذ جميع هذه الإجراءات أو جزء منها وتنفيذها على مستوى ثنائي أو على مستوى عربي متعدد الأطراف".
وتضم اللجنة المؤقتة التي تترأسها دولة الكويت كلا من الأردن والجزائر وسوريا وقطر وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن بالإضافة إلى الجامعة العربية. (النهاية)
م ف م / ر ج
MENAFN30012024000071011013ID1107788401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.