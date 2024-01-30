باكستان: مقتل 4 من أفراد الأمن ومدنيين اثنين و9 مسلحين في مقاطعة (بلوشستان)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 30 - 1 (كونا) -- أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء مقتل أربعة من أفراد الأمن واثنين من المدنيين وتسعة مسلحين في مقاطعة بلوشستان بجنوب غرب باكستان خلال هجمات شنها "إرهابيون باستخدام الصواريخ والأسلحة المتطورة".
وقال الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان إن قوات الأمن قتلت تسعة أشخاص على الأقل أثناء صدها لهجمات في منطقتي (ماخ) و(كولبور) في (بلوشستان).
وأضاف أن "عددا من الإرهابيين هاجموا مجمعات (ماخ) و(كولبور) في (بلوشستان) وهو ما تم الرد عليه بشكل فعال من قبل وكالات إنفاذ القانون".
وأكد البيان مقتل تسعة "إرهابيين بينهم ثلاثة انتحاريين وإصابة ثلاثة آخرين حتى الآن".
وأشار إلى أن "الاستجابة الفعالة من جانب وكالات إنفاذ القانون هي دليل على تصميمها الذي لا يلين في الحرب ضد الإرهاب" مؤكدا أن قوات الأمن الباكستانية تقف إلى جانب وكالات إنفاذ القانون الأخرى لضمان السلام والاستقرار في البلاد".
وكان وزير إعلام (بلوشستان) المؤقت جان أتشاكزاي قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن "ستة مسلحين قتلوا بعد أن أحبطت قوات الأمن ثلاثة هجمات إرهابية في بلدة (ماخ) بالإقليم في وقت متأخر من ليلة الاثنين.
وتأتي هذه الهجمات في وقت تم فيه تعزيز الأمن في إقليمي (بلوشستان) وشمال (خيبر بختونخوا) في باكستان بالتزامن مع الانتخابات العامة المقبلة في البلاد المقرر إجراؤها في 8 فبراير المقبل.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في انفجار استهدف تجمعا سياسيا في إقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان. (النهاية)
س ب ك / م ع ح ع
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