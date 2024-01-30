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باكستان: مقتل 4 من أفراد الأمن ومدنيين اثنين و9 مسلحين في مقاطعة (بلوشستان)

1/30/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 30 - 1 (كونا) -- أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء مقتل أربعة من أفراد الأمن واثنين من المدنيين وتسعة مسلحين في مقاطعة بلوشستان بجنوب غرب باكستان خلال هجمات شنها "إرهابيون باستخدام الصواريخ والأسلحة المتطورة".
وقال الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان إن قوات الأمن قتلت تسعة أشخاص على الأقل أثناء صدها لهجمات في منطقتي (ماخ) و(كولبور) في (بلوشستان).
وأضاف أن "عددا من الإرهابيين هاجموا مجمعات (ماخ) و(كولبور) في (بلوشستان) وهو ما تم الرد عليه بشكل فعال من قبل وكالات إنفاذ القانون".
وأكد البيان مقتل تسعة "إرهابيين بينهم ثلاثة انتحاريين وإصابة ثلاثة آخرين حتى الآن".
وأشار إلى أن "الاستجابة الفعالة من جانب وكالات إنفاذ القانون هي دليل على تصميمها الذي لا يلين في الحرب ضد الإرهاب" مؤكدا أن قوات الأمن الباكستانية تقف إلى جانب وكالات إنفاذ القانون الأخرى لضمان السلام والاستقرار في البلاد".
وكان وزير إعلام (بلوشستان) المؤقت جان أتشاكزاي قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن "ستة مسلحين قتلوا بعد أن أحبطت قوات الأمن ثلاثة هجمات إرهابية في بلدة (ماخ) بالإقليم في وقت متأخر من ليلة الاثنين.
وتأتي هذه الهجمات في وقت تم فيه تعزيز الأمن في إقليمي (بلوشستان) وشمال (خيبر بختونخوا) في باكستان بالتزامن مع الانتخابات العامة المقبلة في البلاد المقرر إجراؤها في 8 فبراير المقبل.
وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في انفجار استهدف تجمعا سياسيا في إقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان. (النهاية)

س ب ك / م ع ح ع




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