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الرئاسة الفلسطينية تثمن مواقف الدول الرافضة لاعادة المستوطنات في قطاع غزة

1/30/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 30 - 1 (كونا)-- ثمنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء مواقف دول العالم الرافضة للمحاولات الإسرائيلية لإعادة المستوطنات في قطاع غزة واعتبارها مخالفة للقانون الدولي.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن هذه الإدانات ترفض دعوات إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة لأن تلك الدعوات تخالف القانون الدولي وتنم عن نوايا إسرائيلية عدوانية.
وأضافت أن الوقت حان لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف جرائم الاحتلال المتمثلة بحرب الإبادة والتطهير العرقي والترحيل القسري للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وأشارت الرئاسة إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد أن للشعب الفلسطيني الحق في الحماية الدولية ومنع جرائم الإبادة الجماعية ضده وترحيله من أرضه في مخالفة صريحة وانتهاك خطير لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الشأن وأن انعقاد مؤتمر اليمين الإسرائيلي في القدس هو تحد صارخ لقرار المحكمة.
يشار إلى أن اليمين الإسرائيلي المتطرف عقد مؤتمرا في مدينة (القدس) يوم الأحد الماضي للمطالبة باعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة.
وأعلنت عدد من الدول من بينها والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا رفضها لعقد هذا المؤتمر. (النهاية)

ن ق / م م ج




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