مازن الغرباوي بمعرض الكتاب: مسرحية المدمر تتناول واقع العالم من حروب ودمار.. فيديو
التاريخ
1/30/2024 2:32:40 PM
(MENAFN
- Youm7) خلال حفل توقيع مسرحية (المدمر) للكاتب والمخرج مازن الغرباوي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين بجناح دار حابي للنشر، قال مؤلف المسرحية: "تتناول الواقع الذي يعيشه العالم من حروب وقتل ودمار، وشخصية المدمر هي نموذج لشخصيات كثيرة موجودة في العصر الحديث، والدمار بالنسبة لها عقيدة، والمسرحية تدور أحداثها من خلال شخصية (نادر) أو (مدثر) وهو له اسمان فى النص".
مسرحية
"المدمر" لدار حابي للنشر والتوزيع، وكتب مقدمة الإصدار الدكتور سامح مهران الأستاذ الأكاديمي والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي حاليا.
وأضاف
المخرج مازن الغرباوي: "العمل يتناول رحلة حياة إنسان بشكل مختلف له علاقة برصد الواقع الإنساني، فالمكان كل الأماكن والزمان كل الأزمنة، والمسرحية بها مساحات كثيرة من التشويق في القصة وسرد الأحداث، وبين سطورها يتأمل القارئ أسباب الدمار في كل الأوطان ودوافعه نحو القتل والدمار وإفساد كل ما هو جميل على الكرة الأرضية".
وأكد
المخرج مازن الغرباوي: "لو تصدي أي مخرج لتنفيذها على المسرح مؤكد سأترك له مساحة كبيرة لإبداعه ورؤيته، فهنا أفصل بين كوني مخرج وكاتب، وإن كان من ضمن أحلامي إخراج هذه المسرحية، إلا أنه ليس لزاما أن تكون البداية من عندي، وعلي الكاتب أن يضع لنفسه مستويات متعددة من التلقي".
يذكر أن الفنان مازن الغرباوي سبق له الكتابة للمسرح فقد كتب من قبل مسرحية "الزيارة"، وقام بإعداد وصياغة مسرحية وتمصير للقصة القصيرة "كلخاس" لأنطون تشيكوف وقدمها تحت عنوان "مشهور مش مشهور"، وله تحت الطبع مسرحية أخري بعنوان "جسم وأسنان وشعر مستعار".
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