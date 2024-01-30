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مازن الغرباوي بمعرض الكتاب: مسرحية المدمر تتناول واقع العالم من حروب ودمار.. فيديو

1/30/2024 2:32:40 PM
(MENAFN- Youm7) خلال حفل توقيع مسرحية (المدمر) للكاتب والمخرج مازن الغرباوي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين بجناح دار حابي للنشر، قال مؤلف المسرحية: "تتناول الواقع الذي يعيشه العالم من حروب وقتل ودمار، وشخصية المدمر هي نموذج لشخصيات كثيرة موجودة في العصر الحديث، والدمار بالنسبة لها عقيدة، والمسرحية تدور أحداثها من خلال شخصية (نادر) أو (مدثر) وهو له اسمان فى النص".





مسرحية
"المدمر" لدار حابي للنشر والتوزيع، وكتب مقدمة الإصدار الدكتور سامح مهران الأستاذ الأكاديمي والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي حاليا.



وأضاف
المخرج مازن الغرباوي: "العمل يتناول رحلة حياة إنسان بشكل مختلف له علاقة برصد الواقع الإنساني، فالمكان كل الأماكن والزمان كل الأزمنة، والمسرحية بها مساحات كثيرة من التشويق في القصة وسرد الأحداث، وبين سطورها يتأمل القارئ أسباب الدمار في كل الأوطان ودوافعه نحو القتل والدمار وإفساد كل ما هو جميل على الكرة الأرضية".



وأكد
المخرج مازن الغرباوي: "لو تصدي أي مخرج لتنفيذها على المسرح مؤكد سأترك له مساحة كبيرة لإبداعه ورؤيته، فهنا أفصل بين كوني مخرج وكاتب، وإن كان من ضمن أحلامي إخراج هذه المسرحية، إلا أنه ليس لزاما أن تكون البداية من عندي، وعلي الكاتب أن يضع لنفسه مستويات متعددة من التلقي".



يذكر أن الفنان مازن الغرباوي سبق له الكتابة للمسرح فقد كتب من قبل مسرحية "الزيارة"، وقام بإعداد وصياغة مسرحية وتمصير للقصة القصيرة "كلخاس" لأنطون تشيكوف وقدمها تحت عنوان "مشهور مش مشهور"، وله تحت الطبع مسرحية أخري بعنوان "جسم وأسنان وشعر مستعار".












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