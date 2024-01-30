بين السطور الحلقة 3.. جمايكا يظهر فى برنامج صبا مبارك وأحمد فهمى يتابع زوجته

بين السطور الحلقة 3.. جمايكا يظهر فى برنامج صبا مبارك وأحمد فهمى يتابع زوجته
التاريخ
1/30/2024 2:32:40 PM
(MENAFN
- Youm7) شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on، مقابلة هند سالم- صبا مبارك مع جمال عبد الكريم- محمد علاء جمايكا وزوجته ناردين فبج، والتى أكدت لزوجها أنها صديقة لهند سالم منذ الصغر وأصدقاء مدرسة وجيران، وبدأت فى سرد قصة حبها مع جيمى.
وتحدث جيمى أندرسون مع هند سالم وطلب منها الرجوع لوكيله من أجل الموافقة على ظهوره الإعلامى معها فى برنامجها، فطلبت منه الرد سريعا.
وأكدت هند سالم لرئيس تحرير برنامجها أن جيمى سيظهر فى البرنامج وتؤكد عودتها للبرنامج وتستحوذ عليه مرة أخرى، ليأتى إليها الرد سريعا ويظهر لاعب الرماية العالمى معها فى البرنامج.
وعندما ذهب للقناة قابلته ملك شهاب - سلمى أبو ضيف بالصدفة ليتحدثا، وتحاول أن تأخذه من هند سالم.، وأثناء المقابلة ظل أحمد فهمى يشاهد الحلقة ويراقب طريقة زوجته.
مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.
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