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بين السطور الحلقة 3.. جمايكا يظهر فى برنامج صبا مبارك وأحمد فهمى يتابع زوجته

1/30/2024 2:32:40 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on، مقابلة هند سالم- صبا مبارك مع جمال عبد الكريم- محمد علاء جمايكا وزوجته ناردين فبج، والتى أكدت لزوجها أنها صديقة لهند سالم منذ الصغر وأصدقاء مدرسة وجيران، وبدأت فى سرد قصة حبها مع جيمى.



وتحدث جيمى أندرسون مع هند سالم وطلب منها الرجوع لوكيله من أجل الموافقة على ظهوره الإعلامى معها فى برنامجها، فطلبت منه الرد سريعا.



وأكدت هند سالم لرئيس تحرير برنامجها أن جيمى سيظهر فى البرنامج وتؤكد عودتها للبرنامج وتستحوذ عليه مرة أخرى، ليأتى إليها الرد سريعا ويظهر لاعب الرماية العالمى معها فى البرنامج.



وعندما ذهب للقناة قابلته ملك شهاب - سلمى أبو ضيف بالصدفة ليتحدثا، وتحاول أن تأخذه من هند سالم.، وأثناء المقابلة ظل أحمد فهمى يشاهد الحلقة ويراقب طريقة زوجته.



مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.












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