مدير مهرجان بغداد السينمائى: 12 فيلما لكبار المخرجين يتنافسون فى مسابقة الأفلام الروائية

مدير مهرجان بغداد السينمائى: 12 فيلما لكبار المخرجين يتنافسون فى مسابقة الأفلام الروائية
التاريخ
1/30/2024 2:32:40 PM
(MENAFN
- Youm7) قال مدير مهرجان بغداد السينمائي الدكتور حكمت البيضاني، في بيان صحفي، إن المهرجان سيشهد تنافس مجموعة متميزة من الأفلام العراقية والعربية على جوائز المهرجان القيمة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تشارك ثلاثة أفلام روائية عراقية وتسعة أفلام عربية لنخبة من المخرجين البارزين عراقياً وعربياً، وجميعها من الأفلام المتميزة والحاصلة على جوائز مهمة في مختلف المهرجانات الدولية التي سبق أن شاركت فيها، وهكذا الحال في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تشهد مشاركة 16 فيلماً، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تشهد مشاركة 10 أفلام، فيما ستشهد مسابقة أفلام التحريك (الإنيمشين) مشاركة 10 أفلام.
وأضاف الدكتور البيضاني: "وفي مسابقة أفلام فضاءات سينمائية جديدة التي أنتجت بموجب منحة نقابة الفنانين العراقيين في سابقة فريدة من نوعها تحصل للمرة الأولى في تأريخ المهرجانات العراقية والعربية، فستشارك فيها أفلام: (نصب الحرية) إخراج حيدر موسى دفار، (جابوجا) إخراج أنس الموسوي، و(الزهرة الإرجوانية) إخراج د. علي حنون، (حارس أور) إخراج فائز ناصر الكنعاني، (حزام العفة) إخراج وثاب الصكر، (بكاء السيدة الجميلة) إخراج علي البياتي، (زوج احتياطي) إخراج بهاء الكاظمي، (مظلة) إخراج حيدر جبار
فهد، (شعلة) إخراج هاني القريشي".
وفي في خطوة استباقية لفعاليات مهرجان بغداد السينمائي وبحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني، ونقيب الفنانين العراقيين ومدير عام دائرة السينما والمسرح الدكتور جبار جودي، ومستشار رئيس الوزراء الدكتور خلف شنكالي، كرمت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين العراقيين، المخرج السينمائي الكبير محمد شكري جميل، فيما أكد وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني أن ذلك جاء استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتكريم الفنانين والرواد في حياتهم، حيث شهدت نقابة الفنانين العراقيين إزاحة الستار عن التمثال النصفي للمخرج الكبير محمد شكري جميل بصفته أيقونة السينما العراقية وشيخ مخرجيها، والذي تم نصبه في الباحة الأمامية لنقابة الفنانين العراقيين الى جوار التمثال النصفي لفنان الشعب الراحل يوسف العاني.
من جانبه قدّم الفنان الكبير محمد شكري جميل شكره وتقديره العميقين للوزارة والنقابة للإحتفاء به وتكريمه بوجوده بينهم، مؤكّداً أنه بعد أن بلغ هذه السن، جاءت هذه الخطوة مفرحة وكبيرة لتؤطّر أعماله، ويرى تكريمه بأمّ عينه وأكد أن "التكريم والتمثال يشعرانني بالفخر".
على صعيد متصل، أعلن نقيب الفنانين العراقيين رئيس مهرجان بغداد السينمائي الدكتور جبار جودي، عن أسماء لجان تحيكم المهرجان، حيث ستكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرج السينمائي السوري المعروف نجدت أنزور وتضم في عضويتها الفنانة العراقية الكبيرة فاطمة الربيعي، والفنان الكويتي محمد المنصور، والسيناريست العراقي حامد المالكي، والمخرج السينمائي العراقي محمد الدراجي، في حين سيترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة المخرج العراقي صلاح كرم، وتضم في عضويتها الفنان العراقي مقداد عبد الرضا، والفنانة المصرية منال سلامة، فيما سيترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الدكتور ماهر مجيد من العراق، والفنان العراقي باسم قهار، والمخرج السينمائي العراقي فارس طعمة التميمي، أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك (الإنيميشين) فسيترأسها الفنان العراقي ناصر حسن، وتضم في عضويتها المخرج المصري الدكتور محمد أبو غزالة، ومدير التصوير السينمائي العراقي زياد تركي.
وأوضح الدكتور جودي أن لجنة تحكيم مسابقة فضاءات سينمائية جديدة والخاصة بالأفلام التي انتجتها نقابة الفنانين العراقيين بهدف دعم وتفعيل الحراك السينمائي في العراق، سيترأس لجنة تحكيمها المخرج السينمائي العراقي إستناد حداد، وتضم في عضويتها الناقد السينمائي الكويتي عبد الستار ناجي، والفنان العراقي الدكتور حكمت داوود.
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