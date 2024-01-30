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شيماء فوزي: زوجى الفنان عمرو سعد يدعمنى ومستشار دائم لى فى كل كتاباتى.. فيديو

1/30/2024 2:32:40 PM
(MENAFN- Youm7) احتفلت الدكتورة شيماء فوزي، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ 55، بحفل توقيع كتابها الذي يحمل اسم "كلمة ونص" وقامت بتوقيع نسخ من كتابها لجمهور المعرض، وبحضور عدد كبير من محبيها، ويعتبر الكتاب جامعا لمجموعة من مقالاتها في عالم التنمية المستدامة والاقتصاد.


وبسؤال الدكتور شيماء فوزي عن زوجها النجم عمرو سعد قالت: "يدعمني وهو مستشار دائم لي في كل كتاباتي، ويقف بجانبي لتحقيق أحلامي، لأنه فنان مثقف ومهتم بشكل كبير ومنخرط في الشأن الثقافي العربي.. ولا تتوقف مساندته عند التشجيع وكلمات الدعم فقط، بل أن جميع المقالات التي كتبتها طوال مسيرتي قرأها وأبدى رأيه فيها".
يأتى المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة).
وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي









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