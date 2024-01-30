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عمرو دياب يحيى حفلا يوم 16 فبراير المقبل

1/30/2024 2:32:40 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء أولى حفلاته بالقاهرة خلال العام الجديد وبعد صدور ألبومه "مكانك"، وذلك يوم 16 فبراير المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات.
ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لجولة غنائية عربية جديدة خلال الفترة القادمة، حيث سيحيى حفلا يوم 2 مارس في أبو ظبي ، كما يحيي يوم 26 أبريل القادم حفلا كبيرا في مسرح الدانة بمملكة البحرين.
وكان المطرب
عمرو دياب
أحيا حفلاً جماهيريا كبيراً فى القرية العالمية بدبى، وسط حضور جماهيرى كبير بعدما احتشد الآلاف من جمهور الهضبة لمتابعة حفله، خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير.
عمرو دياب
وقدم عمرو دياب، الذى ظهر بإطلالة شبابية مميزة، باقة من أشهر أغانية مثل يا أنا يا لاء، بحبه، لو اتساب، برج الحوت، الحظ، وياه، يتعلموا، تملي معاك، شكرا من هنا لبكرة، ميدلي قمرين - العالم الله- ليلي نهاري - نور العين، يا قمر، وهتدلع.
جمهور عمرو دياب فى الحفل
وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب خلال غنائه أغنية يا قمر والتى لحنها ضمن أغنيات ألبومه الجديد "مكانك".








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